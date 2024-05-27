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Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин - РИА Новости, 27.05.2024
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, сообщил глава городского округа Сергей Юров. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:46
2024-05-27T23:46
2024-05-27T23:54
балашиха
происшествия
сергей юров
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, сообщил глава городского округа Сергей Юров.По его словам, обломки беспилотника повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка, никто из них не пострадал. Юров пообщался с жильцами и соседями и обещал оказать всю необходимую помощь по восстановлению дома."Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет", - написал Юров в своем Telegram-канале.На месте продолжают работать специальные службы.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html
балашиха
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балашиха, происшествия, сергей юров
Балашиха, Происшествия, Сергей Юров
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован