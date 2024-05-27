Рейтинг@Mail.ru
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:46 27.05.2024 (обновлено: 23:54 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bpla-1948795951.html
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин - РИА Новости, 27.05.2024
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, сообщил глава городского округа Сергей Юров. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:46
2024-05-27T23:54
балашиха
происшествия
сергей юров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, сообщил глава городского округа Сергей Юров.По его словам, обломки беспилотника повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка, никто из них не пострадал. Юров пообщался с жильцами и соседями и обещал оказать всю необходимую помощь по восстановлению дома."Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет", - написал Юров в своем Telegram-канале.На месте продолжают работать специальные службы.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балашиха, происшествия, сергей юров
Балашиха, Происшествия, Сергей Юров
Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин

Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин, один из них госпитализирован, его жизни ничто не угрожает, сообщил глава городского округа Сергей Юров.
По его словам, обломки беспилотника повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка, никто из них не пострадал. Юров пообщался с жильцами и соседями и обещал оказать всю необходимую помощь по восстановлению дома.
«
"Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет", - написал Юров в своем Telegram-канале.
На месте продолжают работать специальные службы.
Последствия обстрела поселка Тёткино Глушковского района Курской области со стороны Украины
В Курской области несколько населенных пунктов попали под обстрел
Вчера, 20:33
 
БалашихаПроисшествияСергей Юров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала