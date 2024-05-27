https://ria.ru/20240527/borrel-1948741511.html
В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине
В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине - РИА Новости, 27.05.2024
В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:41
2024-05-27T18:41
2024-05-27T18:49
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жозеп боррель
аджа лябиб
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. "У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы. Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи", - сказал он по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. Ранее о том, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки Киеву, заявляла глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.
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в мире, украина, венгрия, киев, жозеп боррель, аджа лябиб, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Жозеп Боррель, Аджа Лябиб, Евросоюз, Санкции в отношении России
В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине
Боррель: в ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Киеву