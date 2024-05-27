https://ria.ru/20240527/borrel-1948741511.html

В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине

В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине - РИА Новости, 27.05.2024

В ЕС заблокировали семь решений о помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T18:41

2024-05-27T18:41

2024-05-27T18:49

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украина

венгрия

киев

жозеп боррель

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в настоящее время в ЕС заблокированы семь решений по финансированию военной помощи Украине на 5 миллиардов евро. "У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы. Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по пяти миллиардам евро помощи", - сказал он по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза. Ранее о том, что Венгрия продолжает блокировать выделение пяти миллиардов евро на военные поставки Киеву, заявляла глава МИД председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб.

https://ria.ru/20231211/pomosch-1915171530.html

украина

венгрия

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в мире, украина, венгрия, киев, жозеп боррель, аджа лябиб, евросоюз, санкции в отношении россии