https://ria.ru/20240527/bloomberg-1948794740.html

В США раскрыли информацию о демографической катастрофе в ВСУ

В США раскрыли информацию о демографической катастрофе в ВСУ - РИА Новости, 27.05.2024

В США раскрыли информацию о демографической катастрофе в ВСУ

Средний возраст военнослужащих ВСУ составляет 40 лет и старше, многие из них являются добровольцами, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T23:25

2024-05-27T23:25

2024-05-27T23:25

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898297494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e769ca6762fe177f9a9a9d6f888a8e33.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Средний возраст военнослужащих ВСУ составляет 40 лет и старше, многие из них являются добровольцами, пишет Bloomberg."Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40–45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко", — рассказал агентству Павел Нарожный, занимающийся сбором средств для артиллеристов. Высокопоставленный военачальник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил Bloomberg эту оценку, указав, что средний возраст бойцов составляет 43-45 лет.Понижение призывного возраста с 27 до 25 лет не исправило ситуацию. В стране, которая из-за боевых действий понесла огромные потери в виде беженцев и внутри которой находятся тысячи перемещенных лиц, найти молодежь очень непросто. Согласно официальной статистике, только половина из 4,5 миллиона перемещенных перерегистрировалась по новым адресам, указывает агентство.Еще одним фактором является то, что матери, бежавшие из страны с сыновьями-подростками, не отправляют их обратно, хотя по возрасту они вполне подходят для того, чтобы записаться в армию добровольцами, добавляют авторы материала.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html

https://ria.ru/20240527/proval-1948765995.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины