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В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство - РИА Новости, 27.05.2024
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19:20 27.05.2024
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В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство
Депутат ГД Олег Леонов предложил подумать над включением понятия "рой дронов" в законодательство. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:20
2024-05-27T19:20
госдума рф
технологии
россия
беспилотники
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат ГД Олег Леонов предложил подумать над включением понятия "рой дронов" в законодательство. "Предложил бы подумать, чтобы включить либо в Воздушный кодекс… понятие "рой дронов", как гомогенный рой дронов… так и иерархические рои дронов, когда дроны разного класса… чтобы понятие рой дронов было в законодательстве", - сказал он в ходе заседания рабгруппы по малой авиации в ГД.
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госдума рф, технологии, россия, беспилотники
Госдума РФ, Технологии, Россия, Беспилотники
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство

Депутат Леонов предложил включить понятие "рой дронов" в законодательство

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат ГД Олег Леонов предложил подумать над включением понятия "рой дронов" в законодательство.
"Предложил бы подумать, чтобы включить либо в Воздушный кодекс… понятие "рой дронов", как гомогенный рой дронов… так и иерархические рои дронов, когда дроны разного класса… чтобы понятие рой дронов было в законодательстве", - сказал он в ходе заседания рабгруппы по малой авиации в ГД.
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Госдума РФТехнологииРоссияБеспилотники
 
 
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