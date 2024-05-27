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В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство
Депутат ГД Олег Леонов предложил подумать над включением понятия "рой дронов" в законодательство. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:20
2024-05-27T19:20
2024-05-27T19:20
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат ГД Олег Леонов предложил подумать над включением понятия "рой дронов" в законодательство. "Предложил бы подумать, чтобы включить либо в Воздушный кодекс… понятие "рой дронов", как гомогенный рой дронов… так и иерархические рои дронов, когда дроны разного класса… чтобы понятие рой дронов было в законодательстве", - сказал он в ходе заседания рабгруппы по малой авиации в ГД.
https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, технологии, россия, беспилотники
Госдума РФ, Технологии, Россия, Беспилотники
В Госдуме призвали включить понятие "рой дронов" в законодательство
Депутат Леонов предложил включить понятие "рой дронов" в законодательство