https://ria.ru/20240527/bespilotniki-1948521663.html

Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024

Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:47

2024-05-27T07:47

2024-05-27T09:19

россия

орловская область

белгородская область

брянская область

краснодарский край

безопасность

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть дронов уничтожили и перехватили над территорией Орловской области.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область. ПВО ежедневно отражает атаки противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

россия

орловская область

белгородская область

брянская область

краснодарский край

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россия, орловская область, белгородская область, брянская область, краснодарский край, безопасность