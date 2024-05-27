https://ria.ru/20240527/bespilotniki-1948521663.html
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников
Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:47
2024-05-27T07:47
2024-05-27T09:19
россия
орловская область
белгородская область
брянская область
краснодарский край
безопасность
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 12 беспилотников над Брянской, Белгородской, Орловской областями и Краснодарским краем, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Брянской области, еще один — над Белгородской областью, четыре БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, шесть дронов уничтожили и перехватили над территорией Орловской области.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России, особенно ожесточенным обстрелам подвергается Белгородская область. ПВО ежедневно отражает атаки противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html
россия
орловская область
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россия, орловская область, белгородская область, брянская область, краснодарский край, безопасность
Россия, Орловская область, Белгородская область, Брянская область, Краснодарский край, Безопасность
Над территорией России за ночь уничтожили 12 беспилотников
МО: силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами