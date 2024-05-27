https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948675251.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:46
2024-05-27T15:46
2024-05-27T15:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Двадцать седьмого мая около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью