https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html

Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников

Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024

Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников

Почти 200 беспилотных аппаратов, используемых ВСУ, перехватили за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:02

2024-05-27T07:02

2024-05-27T10:23

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 27 - РИА Новости. Почти 200 беспилотных аппаратов, используемых ВСУ, перехватили за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.Уточняется, что средства РЭБ "Купол" при этом поразили три беспилотных аппарата, которые несли на себе самодельные взрывные устройства."За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 197 украинских беспилотников. Системой РЭБ "Купол" в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка поражено три БПЛА, несущие на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.На территории одной из школ в микрорайоне Текстильщик в Донецке, по сообщению УФСБ, было обнаружено сброшенное с беспилотника взрывное устройство, в пригороде Донецка подавлен разведывательный БПЛА типа "летающее крыло".Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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донецк, вооруженные силы украины, безопасность