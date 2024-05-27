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Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:02 27.05.2024 (обновлено: 10:23 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948519991.html
Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников
Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников - РИА Новости, 27.05.2024
Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников
Почти 200 беспилотных аппаратов, используемых ВСУ, перехватили за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:02
2024-05-27T10:23
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 - РИА Новости. Почти 200 беспилотных аппаратов, используемых ВСУ, перехватили за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.Уточняется, что средства РЭБ "Купол" при этом поразили три беспилотных аппарата, которые несли на себе самодельные взрывные устройства."За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 197 украинских беспилотников. Системой РЭБ "Купол" в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка поражено три БПЛА, несущие на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.На территории одной из школ в микрорайоне Текстильщик в Донецке, по сообщению УФСБ, было обнаружено сброшенное с беспилотника взрывное устройство, в пригороде Донецка подавлен разведывательный БПЛА типа "летающее крыло".Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщили в пресс-службе.
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донецк, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над городами ДНР за неделю перехватили почти 200 беспилотников

Около 200 беспилотников ВСУ перехватили за неделю над городами ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 27 - РИА Новости. Почти 200 беспилотных аппаратов, используемых ВСУ, перехватили за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Донецкой Народной Республике.
Уточняется, что средства РЭБ "Купол" при этом поразили три беспилотных аппарата, которые несли на себе самодельные взрывные устройства.
"За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 197 украинских беспилотников. Системой РЭБ "Купол" в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка поражено три БПЛА, несущие на себе самодельные взрывные устройства", - говорится в сообщении.
На территории одной из школ в микрорайоне Текстильщик в Донецке, по сообщению УФСБ, было обнаружено сброшенное с беспилотника взрывное устройство, в пригороде Донецка подавлен разведывательный БПЛА типа "летающее крыло".
Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщили в пресс-службе.
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