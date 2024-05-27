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При атаке БПЛА на Орловскую область погиб водитель пожарной части - РИА Новости, 27.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 27.05.2024 (обновлено: 06:33 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948516949.html
При атаке БПЛА на Орловскую область погиб водитель пожарной части
При атаке БПЛА на Орловскую область погиб водитель пожарной части - РИА Новости, 27.05.2024
При атаке БПЛА на Орловскую область погиб водитель пожарной части
Водитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на АЗС в Орловской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:12
2024-05-27T06:33
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Водитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на АЗС в Орловской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков."Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны", — говорится в заявлении.Клычков добавил, что в результате атаки пострадала часть фасада административного здания. Сотрудники оперативных служб и администрации города незамедлительно прибыли на локализацию и устранение последствий, отметил губернатор. По его словам, в момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного беспилотника."По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали", — говорится в сообщении.Глава региона уточнил, что экстренные службы продолжают устранение последствий происшествия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, орловская область, россия, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Россия, Андрей Клычков
При атаке БПЛА на Орловскую область погиб водитель пожарной части

Клычков: при атаке БПЛА на АЗС в Орловской области погиб водитель пожарной части

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Водитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на АЗС в Орловской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
"Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны", — говорится в заявлении.
Клычков добавил, что в результате атаки пострадала часть фасада административного здания. Сотрудники оперативных служб и администрации города незамедлительно прибыли на локализацию и устранение последствий, отметил губернатор. По его словам, в момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного беспилотника.
"По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали", — говорится в сообщении.
Глава региона уточнил, что экстренные службы продолжают устранение последствий происшествия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьРоссияАндрей Клычков
 
 
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