https://ria.ru/20240527/belgorod-1948577104.html

В Белгороде из-за атак ВСУ за неделю повреждено более 690 жилых объектов

В Белгороде из-за атак ВСУ за неделю повреждено более 690 жилых объектов - РИА Новости, 27.05.2024

В Белгороде из-за атак ВСУ за неделю повреждено более 690 жилых объектов

Порядка 690 жилых объектов и 160 автомобилей повреждены в Белгороде за неделю в результате украинских обстрелов, сообщил мэр города Валентин Демидов. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:49

2024-05-27T11:49

2024-05-27T11:55

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Порядка 690 жилых объектов и 160 автомобилей повреждены в Белгороде за неделю в результате украинских обстрелов, сообщил мэр города Валентин Демидов. В понедельник во время оперативного совещания правительства мэр доложил губернатору Вячеславу Гладкову о темпах восстановительных работ. Согласно слайду, представленному во время трансляции, всего за период СВО в городе был поврежден 9971 жилой объект, из них восстановлен 7351. "За неделю в результате обстрелов новые повреждения получили 687 объектов, восстановлено за этот период 213 объектов, а также за неделю восстановили 120 окон и 145 балконов. В работе с учетом динамики по восстановлению новых обстрелов на сегодня 2620 жилых объектов... Запланированы работы на эту неделю 234 окна и 149 балконов… Мы планируем поэтапно завершить все окна до 10 июня и балконы до 25 июня", - сказал Демидов. Мэр добавил, что за неделю повреждения получили 161 автомобиль, на данный момент в работе остается 815 автомобилей, по которым нужно выплатить компенсации. Весь объем работ по автомобилям планируется завершить до 30 ноября. На совещании губернатор подверг резкой критике работу городских властей за отсутствие четкого плана действий и ответственности. Так, он сообщил, что за прошедшую неделю было установлено всего 234 окна, в то время как на следующую неделю запланировано 1572 окна. Такой резкий рост объемов вызывает большие сомнения в реалистичности планов. "Я уже, честно говоря, устал от пустых обещаний, за которыми ничего нет… То, что вы сейчас говорите, оно нереалистично звучит", - заявил Гладков. Более того, губернатор лично проехал по пострадавшим районам и обнаружил полное отсутствие организации работ. Квартиры с выбитыми окнами и поврежденным имуществом оставались без охраны, управляющая компания не знала, что делать. Ответственность за различные участки города не была четко распределена, что привело к полному хаосу. "Мне крайне было не то, что неприятно, мне просто обидно было за жителей. Которые вот в воскресенье я увидел, что они предоставлены сами себе. К сожалению, это так. У администрации города Белгорода был выходной", - возмущался губернатор. Отмечается, что на данный момент городские власти и подрядные организации не справляются с поставленной задачей. Губернатор потребовал незамедлительно предоставить ему регламент действий, а также четкое распределение ответственности. "Не понимаю, почему администрация или устала, или людей не хватает. Говорите, в чем проблема, будем оказывать помощь. Но на сегодняшний день мне не нравится организация работы. И то, что вы сегодня доложили, мне подтверждает: вы не выполните. За две недели этот объем вы не выполните. Поэтому говорю это в прямом эфире, надеюсь, что вы понимаете ответственность свою. Фиксируем, на следующей неделе посмотрим", - заключил глава региона.

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html

https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948550965.html

https://ria.ru/20240325/belgorod-1935597190.html

https://ria.ru/20240325/ukrytie-1935598262.html

белгород

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белгород, валентин демидов, вячеслав гладков