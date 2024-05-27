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Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 27.05.2024
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14:21 27.05.2024 (обновлено: 15:48 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/beglov-1948642094.html
Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга
Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Александра Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:21
2024-05-27T15:48
политика
санкт-петербург
александр беглов
дмитрий медведев
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Александра Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность губернатора Санкт-Петербурга. В ходе встречи председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с жителями Санкт-Петербурга, на которой также присутствовал губернатор города, прозвучала просьба к Беглову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора города. "Питер - это не просто город, не просто вторая столица. Это гигантский мегаполис, сложнейший, и чтобы управлять таким мегаполисом, нужны соответствующие навыки. Вот Александр Дмитриевич Беглов этими навыками обладает, обладает всецело. Поэтому, как председатель партии, я считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города, избирался губернатором нашего города от партии "Единая Россия", - сказал Медведев.
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политика, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга

Медведев предложил поддержать от ЕР кандидатуру Беглова на выборах в ЕДГ-2024

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии Единая Россия в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Александра Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность губернатора Санкт-Петербурга.
В ходе встречи председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с жителями Санкт-Петербурга, на которой также присутствовал губернатор города, прозвучала просьба к Беглову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора города.
"Питер - это не просто город, не просто вторая столица. Это гигантский мегаполис, сложнейший, и чтобы управлять таким мегаполисом, нужны соответствующие навыки. Вот Александр Дмитриевич Беглов этими навыками обладает, обладает всецело. Поэтому, как председатель партии, я считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города, избирался губернатором нашего города от партии "Единая Россия", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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ПолитикаСанкт-ПетербургАлександр БегловДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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