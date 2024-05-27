https://ria.ru/20240527/beglov-1948642094.html

Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга

Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 27.05.2024

Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Александра Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:21

2024-05-27T14:21

2024-05-27T15:48

политика

санкт-петербург

александр беглов

дмитрий медведев

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил поддержать кандидатуру Александра Беглова для участия в сентябрьских выборах в 2024 году на должность губернатора Санкт-Петербурга. В ходе встречи председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева с жителями Санкт-Петербурга, на которой также присутствовал губернатор города, прозвучала просьба к Беглову выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора города. "Питер - это не просто город, не просто вторая столица. Это гигантский мегаполис, сложнейший, и чтобы управлять таким мегаполисом, нужны соответствующие навыки. Вот Александр Дмитриевич Беглов этими навыками обладает, обладает всецело. Поэтому, как председатель партии, я считаю правильным поддержать кандидатуру Александра Дмитриевича Беглова на выборах, которые состоятся в сентябре этого года, чтобы Александр Дмитриевич избирался руководителем нашего города, избирался губернатором нашего города от партии "Единая Россия", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, александр беглов, дмитрий медведев, единая россия