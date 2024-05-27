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Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой - РИА Новости, 27.05.2024
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19:43 27.05.2024 (обновлено: 20:14 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/bayden-1948756668.html
Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой
Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой - РИА Новости, 27.05.2024
Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой
Американские солдаты во время Второй мировой войны спасли мир и освободили Европу, заявил президент США Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:43
2024-05-27T20:14
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Американские солдаты во время Второй мировой войны спасли мир и освободили Европу, заявил президент США Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.&quot;Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир&quot;, — сказал он.Байден также заявил, что в разные периоды истории Соединенных Штатов американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы". Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек. Общие потери составили около десяти тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. Для сравнения: в Курской битве с июля по август 1943 года участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, а потери исчислялись сотнями тысяч.Агентство Франс Пресс в середине апреля сообщило со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, что Россию пригласили на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников, до сих пор ни в ведомство, ни в посольство в Париже никаких приглашений не поступало. О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе подчеркивали, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Москва никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240506/dokument-1944035569.html
https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html
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в мире, россия, сша, нормандия, джо байден, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Нормандия, Джо Байден, Анатолий Антонов
Байден заявил, что армия США "спасла мир от фашизма" в годы Второй мировой

Байден заявил, что солдаты США спасли мир от фашизма в годы Второй мировой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Американские солдаты во время Второй мировой войны спасли мир и освободили Европу, заявил президент США Джо Байден, выступая на Арлингтонском военном кладбище в честь национального Дня памяти.
«

"Представители величайшего поколения, через неделю будет 80 лет с того дня, высадились на пляжах Нормандии, освободили континент и буквально спасли мир", — сказал он.

Байден также заявил, что в разные периоды истории Соединенных Штатов американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников участвовали 156 тысяч человек. Общие потери составили около десяти тысяч человек, 2,5 тысячи из них — американские солдаты. Для сравнения: в Курской битве с июля по август 1943 года участвовали более миллиона военнослужащих Красной армии, а потери исчислялись сотнями тысяч.
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Агентство Франс Пресс в середине апреля сообщило со ссылкой на организаторов церемонии во Франции, компанию Mission Libération, что Россию пригласили на празднование 80-летия операции в Нормандии. Однако, как заявил в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников, до сих пор ни в ведомство, ни в посольство в Париже никаких приглашений не поступало.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с фашизмом, но преувеличивают свою роль, заявлял ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. В Совбезе подчеркивали, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Москва никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
Изображение сгенерировано ИИ
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