https://ria.ru/20240527/bayden-1948717580.html
В США объяснили, почему Байден хочет развязать войну с Россией
В США объяснили, почему Байден хочет развязать войну с Россией - РИА Новости, 27.05.2024
В США объяснили, почему Байден хочет развязать войну с Россией
Президент США Байден все больше склоняется к тому, чтобы развязать войну с Россией, на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:43
2024-05-27T17:43
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Байден все больше склоняется к тому, чтобы развязать войну с Россией, на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью YouТube-каналу London Real."Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта. Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное", — считает журналист. По его мнению, в этом заключается одна из причин агрессивной политики Байдена по отношению к России.Херш также привел в пример президента Клинтона, который после начала военных действий в Багдаде стал пользоваться большей популярностью среди избирателей и вниманием со стороны СМИ. "Просто так обстоят дела. Таким образом мы (американцы – прим. ред.) реагируем на подобные события", — резюмировал журналист.После начала спецоперации американский президент занял более агрессивную позицию по отношению к России и прилюдно называл российского лидера "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240525/bayden-1948377979.html
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в мире, россия, сша, багдад (город), сеймур херш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Багдад (город), Сеймур Херш
В США объяснили, почему Байден хочет развязать войну с Россией
Журналист Херш: Байден хочет начать войну с Россией из-за падения рейтингов
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Президент США Байден все больше склоняется к тому, чтобы развязать войну с Россией, на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил
американский журналист Сеймур Херш в интервью YouТube-каналу London
Real.
"Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта. Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное", — считает журналист. По его мнению, в этом заключается одна из причин агрессивной политики Байдена по отношению к России.
Херш также привел в пример президента Клинтона, который после начала военных действий в Багдаде
стал пользоваться большей популярностью среди избирателей и вниманием со стороны СМИ.
"Просто так обстоят дела. Таким образом мы (американцы – прим. ред.) реагируем на подобные события", — резюмировал журналист.
После начала спецоперации американский президент занял более агрессивную позицию по отношению к России и прилюдно называл российского лидера "диктатором", "мясником" и "военным преступником", а также утверждал, что тот "не может оставаться у власти".
Путин отвечал на попытки главы Белого дома оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года глава государства заявил, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, поскольку он— "более опытный" и "прогнозируемый".