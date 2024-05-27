https://ria.ru/20240527/ataka-1948663391.html

При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек

При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2024

При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек

Количество пострадавших при ликвидации атаки украинских беспилотников на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, которая произошла утром... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:19

2024-05-27T15:19

2024-05-27T15:20

происшествия

орловская область

ливны

россия

андрей клычков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество пострадавших при ликвидации атаки украинских беспилотников на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, которая произошла утром в понедельник, возросло до шести, один из них находится в реанимации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее он информировал, что водитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области. "К сожалению, не обошлось без пострадавших. Помимо погибшего сотрудника пожарной части, два человека находятся в травматологическом отделении с ранениями, один сотрудник правоохранительных органов – в реанимации. Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь", – написал губернатор. По данным властей, семье водителя пожарной части, погибшего при ликвидации последствий падения украинского беспилотника в Ливнах Орловской области, по поручению губернатора выплатят 1 миллион рублей из регионального бюджета, пострадавшим – по 200 тысяч рублей. Утром в понедельник в ходе массированной атаки на Орловскую область произошло падение беспилотника на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. На устранение последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА. В результате происшествия погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали. Как сообщали в Минобороны РФ, шесть беспилотников уничтожены и перехвачены в ночь на понедельник над территорией Орловской области.

https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html

https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html

орловская область

ливны

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орловская область, ливны, россия, андрей клычков