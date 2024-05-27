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При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2024
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15:19 27.05.2024 (обновлено: 15:20 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ataka-1948663391.html
При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек
При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.05.2024
При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек
Количество пострадавших при ликвидации атаки украинских беспилотников на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, которая произошла утром... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:19
2024-05-27T15:20
происшествия
орловская область
ливны
россия
андрей клычков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество пострадавших при ликвидации атаки украинских беспилотников на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, которая произошла утром в понедельник, возросло до шести, один из них находится в реанимации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Ранее он информировал, что водитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области. "К сожалению, не обошлось без пострадавших. Помимо погибшего сотрудника пожарной части, два человека находятся в травматологическом отделении с ранениями, один сотрудник правоохранительных органов – в реанимации. Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь", – написал губернатор. По данным властей, семье водителя пожарной части, погибшего при ликвидации последствий падения украинского беспилотника в Ливнах Орловской области, по поручению губернатора выплатят 1 миллион рублей из регионального бюджета, пострадавшим – по 200 тысяч рублей. Утром в понедельник в ходе массированной атаки на Орловскую область произошло падение беспилотника на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. На устранение последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА. В результате происшествия погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали. Как сообщали в Минобороны РФ, шесть беспилотников уничтожены и перехвачены в ночь на понедельник над территорией Орловской области.
https://ria.ru/20240527/gelendzhik-1948533440.html
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948646104.html
орловская область
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происшествия, орловская область, ливны, россия, андрей клычков
Происшествия, Орловская область, Ливны, Россия, Андрей Клычков
При ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом пострадали шесть человек

Число раненных при ликвидации последствий атаки БПЛА под Орлом достигло шести

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Количество пострадавших при ликвидации атаки украинских беспилотников на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, которая произошла утром в понедельник, возросло до шести, один из них находится в реанимации, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Ранее он информировал, что водитель пожарной части погиб, еще три сотрудника служб пострадали после атаки БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области.
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"К сожалению, не обошлось без пострадавших. Помимо погибшего сотрудника пожарной части, два человека находятся в травматологическом отделении с ранениями, один сотрудник правоохранительных органов – в реанимации. Еще трем пострадавшим была оказана медицинская помощь", – написал губернатор.
По данным властей, семье водителя пожарной части, погибшего при ликвидации последствий падения украинского беспилотника в Ливнах Орловской области, по поручению губернатора выплатят 1 миллион рублей из регионального бюджета, пострадавшим – по 200 тысяч рублей.
Утром в понедельник в ходе массированной атаки на Орловскую область произошло падение беспилотника на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. На устранение последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА. В результате происшествия погиб водитель пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали. Как сообщали в Минобороны РФ, шесть беспилотников уничтожены и перехвачены в ночь на понедельник над территорией Орловской области.
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ПроисшествияОрловская областьЛивныРоссияАндрей Клычков
 
 
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