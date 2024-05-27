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Советника орловского губернатора отправили под стражу - РИА Новости, 27.05.2024
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16:53 27.05.2024 (обновлено: 17:10 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html
Советника орловского губернатора отправили под стражу
Советника орловского губернатора отправили под стражу - РИА Новости, 27.05.2024
Советника орловского губернатора отправили под стражу
Советский районный суд в Орле отправил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:53
2024-05-27T17:10
орел
орловская область
происшествия
россия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Советский районный суд в Орле отправил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере на общую сумму 76 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Орла.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что Лежнев задержан и находится в изоляторе временного содержания, задержание связано с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле."Лежнев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.), по факту хищения денежных средств, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов на выполнение строительных работ", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что Лежнев обвиняется в хищении денежных средств на объектах: "Реконструкция Красного моста в г. Орле "Капитальный ремонт моста "Дружба" через реку Ока в черте г. Орла" и "Реконструкция моста через р. Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова-Вожжево в Ливенском районе Орловской области"."Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц", – добавили в суде.Как отмечается, фигурант действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. В суде отметили, что общий ущерб от хищения бюджетных денежных средств, выделенных, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", бюджетам различных уровней составил более 76 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что в августе 2022 года суд в Орле приговорил гендиректора ООО "Ремспецмост" к четырем с половиной годам колонии за хищение при реконструкции Красного моста и мостовых сооружений в Ливенском районе. Отмечалось, что директор строительной фирмы признан виновным в мошенничестве. Совместно с подельниками из числа сотрудников областной и городской администрации и учредителем юридического лица в течение двух лет им удалось обналичить через фирмы-однодневки 76 миллионов рублей, причинив бюджету Орловской области и муниципальному образованию город Орел ущерб в особо крупном размере.Также ранее сообщалось, что более десяти обысков, в том числе по месту жительства и работы Лежнева, были проведены в январе 2022 года в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года на основании проверки прокуратуры и УМВД.
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орел, орловская область, происшествия, россия
Орел, Орловская область, Происшествия, Россия
Советника орловского губернатора отправили под стражу

Суд на месяц арестовал советника орловского губернатора по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Советский районный суд в Орле отправил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере на общую сумму 76 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Орла.
Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что Лежнев задержан и находится в изоляторе временного содержания, задержание связано с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле.
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"Лежнев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.), по факту хищения денежных средств, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов на выполнение строительных работ", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что Лежнев обвиняется в хищении денежных средств на объектах: "Реконструкция Красного моста в г. Орле "Капитальный ремонт моста "Дружба" через реку Ока в черте г. Орла" и "Реконструкция моста через р. Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова-Вожжево в Ливенском районе Орловской области".
"Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц", – добавили в суде.
Как отмечается, фигурант действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. В суде отметили, что общий ущерб от хищения бюджетных денежных средств, выделенных, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", бюджетам различных уровней составил более 76 миллионов рублей.
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Также ранее сообщалось, что более десяти обысков, в том числе по месту жительства и работы Лежнева, были проведены в январе 2022 года в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года на основании проверки прокуратуры и УМВД.
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