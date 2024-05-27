https://ria.ru/20240527/arest-1948700849.html

Советника орловского губернатора отправили под стражу

Советника орловского губернатора отправили под стражу - РИА Новости, 27.05.2024

Советника орловского губернатора отправили под стражу

Советский районный суд в Орле отправил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:53

2024-05-27T16:53

2024-05-27T17:10

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Советский районный суд в Орле отправил советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева под стражу на 1 месяц, ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере на общую сумму 76 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Советского районного суда города Орла.Источник в правоохранительных органах ранее сообщал РИА Новости, что Лежнев задержан и находится в изоляторе временного содержания, задержание связано с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле."Лежнев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.), по факту хищения денежных средств, при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов на выполнение строительных работ", – говорится в сообщении на странице районных судов Орловской области в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что Лежнев обвиняется в хищении денежных средств на объектах: "Реконструкция Красного моста в г. Орле "Капитальный ремонт моста "Дружба" через реку Ока в черте г. Орла" и "Реконструкция моста через р. Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова-Вожжево в Ливенском районе Орловской области"."Суд, изучив представленные материалы, выслушав мнения сторон, избрал в отношении С. Лежнева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц", – добавили в суде.Как отмечается, фигурант действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. В суде отметили, что общий ущерб от хищения бюджетных денежных средств, выделенных, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", бюджетам различных уровней составил более 76 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что в августе 2022 года суд в Орле приговорил гендиректора ООО "Ремспецмост" к четырем с половиной годам колонии за хищение при реконструкции Красного моста и мостовых сооружений в Ливенском районе. Отмечалось, что директор строительной фирмы признан виновным в мошенничестве. Совместно с подельниками из числа сотрудников областной и городской администрации и учредителем юридического лица в течение двух лет им удалось обналичить через фирмы-однодневки 76 миллионов рублей, причинив бюджету Орловской области и муниципальному образованию город Орел ущерб в особо крупном размере.Также ранее сообщалось, что более десяти обысков, в том числе по месту жительства и работы Лежнева, были проведены в январе 2022 года в рамках расследования уголовного дела о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2021 года на основании проверки прокуратуры и УМВД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

орел, орловская область, происшествия, россия