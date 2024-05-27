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Певица Алсу подала на развод с мужем - РИА Новости, 27.05.2024
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Шоубиз
 
20:28 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/alsu-1948762788.html
Певица Алсу подала на развод с мужем
Певица Алсу подала на развод с мужем - РИА Новости, 27.05.2024
Певица Алсу подала на развод с мужем
Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:28
2024-05-27T20:28
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщили РИА Новости в суде. "Гражданское дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано судом 24 мая", - рассказал собеседник агентства. Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, пара имеет троих детей.
https://ria.ru/20230112/alsu-1844472222.html
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москва, алсу (алсу абрамова), россия
Шоубиз, Москва, Алсу (Алсу Абрамова), Россия
Певица Алсу подала на развод с мужем

Суд зарегистрировал дело о расторжении брака Алсу и предпринимателя Абрамова

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлсу с супругом Яном Абрамовым
Алсу с супругом Яном Абрамовым - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алсу с супругом Яном Абрамовым. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщили РИА Новости в суде.
"Гражданское дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано судом 24 мая", - рассказал собеседник агентства.
Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство.
Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, пара имеет троих детей.
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