https://ria.ru/20240527/alsu-1948762788.html
Певица Алсу подала на развод с мужем
Певица Алсу подала на развод с мужем - РИА Новости, 27.05.2024
Певица Алсу подала на развод с мужем
Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:28
2024-05-27T20:28
2024-05-27T20:28
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщили РИА Новости в суде. "Гражданское дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано судом 24 мая", - рассказал собеседник агентства. Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, пара имеет троих детей.
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Шоубиз, Москва, Алсу (Алсу Абрамова), Россия
Певица Алсу подала на развод с мужем
Суд зарегистрировал дело о расторжении брака Алсу и предпринимателя Абрамова
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщили РИА Новости в суде.
"Гражданское дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано судом 24 мая", - рассказал собеседник агентства.
Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство.
Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, пара имеет троих детей.