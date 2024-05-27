https://ria.ru/20240527/alsu-1948762788.html

Певица Алсу подала на развод с мужем

Певица Алсу подала на развод с мужем - РИА Новости, 27.05.2024

Певица Алсу подала на развод с мужем

Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:28

2024-05-27T20:28

2024-05-27T20:28

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алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщили РИА Новости в суде. "Гражданское дело о расторжении брака супругов, имеющих детей, зарегистрировано судом 24 мая", - рассказал собеседник агентства. Певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство. Брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, пара имеет троих детей.

https://ria.ru/20230112/alsu-1844472222.html

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москва, алсу (алсу абрамова), россия