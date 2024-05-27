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В Лос-Анджелесе грабители застрелили актера из сериала "Мир Дикого Запада" - РИА Новости, 27.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:37 27.05.2024 (обновлено: 10:40 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/akter-1948515481.html
В Лос-Анджелесе грабители застрелили актера из сериала "Мир Дикого Запада"
В Лос-Анджелесе грабители застрелили актера из сериала "Мир Дикого Запада" - РИА Новости, 27.05.2024
В Лос-Анджелесе грабители застрелили актера из сериала "Мир Дикого Запада"
Американский актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей в Лос-Анджелесе, передает телеканал KABC. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:37
2024-05-27T10:40
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Американский актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей в Лос-Анджелесе, передает телеканал KABC. Уэктор, которому было 37 лет, снимался в основном в телесериалах, включая "Мир Дикого Запада" и "Главная больница". В ночь на воскресенье актер столкнулся с преступниками, которые снимали каталитический нейтрализатор с его машины. "Он сначала решил, что машину эвакуируют… и подошел разобраться. Повернувшийся к нему подозреваемый был в маске и открыл огонь", - сообщил телеканал. Трое подозреваемых скрылись с места преступления. Уэктор был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.
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В Лос-Анджелесе грабители застрелили актера из сериала "Мир Дикого Запада"

KABC: американский актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей в Лос-Анджелесе

© Фото : Johnny Wactor/XАмериканский актер Джонни Уэктор
Американский актер Джонни Уэктор - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Johnny Wactor/X
Американский актер Джонни Уэктор. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Американский актер Джонни Уэктор погиб от пули грабителей в Лос-Анджелесе, передает телеканал KABC.
Уэктор, которому было 37 лет, снимался в основном в телесериалах, включая "Мир Дикого Запада" и "Главная больница".
В ночь на воскресенье актер столкнулся с преступниками, которые снимали каталитический нейтрализатор с его машины. "Он сначала решил, что машину эвакуируют… и подошел разобраться. Повернувшийся к нему подозреваемый был в маске и открыл огонь", - сообщил телеканал.
Трое подозреваемых скрылись с места преступления. Уэктор был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.
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