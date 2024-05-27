https://ria.ru/20240527/aes-1948740569.html
Строительство АЭС в Узбекистане профинансирует Ташкент
Строительство АЭС в Узбекистане профинансирует Ташкент - РИА Новости, 27.05.2024
Строительство АЭС в Узбекистане профинансирует Ташкент
Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:38
2024-05-27T18:38
2024-05-27T19:02
ташкент
узбекистан
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
атомная энергетика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала"."Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он.Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. По сообщению "Росатома", строительство начнется уже летом.
https://ria.ru/20240527/aes-1948716266.html
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ташкент, узбекистан, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, атомная энергетика
Ташкент, Узбекистан, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Атомная энергетика
Строительство АЭС в Узбекистане профинансирует Ташкент
Лихачев: строительство АЭС малой мощности в Узбекистане профинансирует Ташкент
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Строительство АЭС малой мощности в Узбекистане полностью профинансирует Ташкент, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Финансирование с узбекской стороны. Вопрос о государственном кредите не обсуждается", - сказал Лихачев в эфире "Первого канала".
"Этот проект будет реализован с большой долей локализации здесь", - отметил он.
Контракт на строительство этой АЭС был подписан в понедельник в Ташкенте.
Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. По сообщению "Росатома", строительство начнется уже летом.