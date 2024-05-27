https://ria.ru/20240527/aes-1948716266.html

Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана

Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024

Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:33

2024-05-27T17:33

2024-05-27T17:33

узбекистан

россия

шавкат мирзиеев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является жизненно важным для республики. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. Мы к этому долго шли. Это очень серьезный стратегический проект на перспективу… Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", - сказал Мирзиёев. Глава Узбекистана отметил, что вопрос строительства АЭС в республике несколько лет обсуждается с российскими партнерами с подключением международных экспортов. "Основными требованиями являются безопасность, надежность и эффективность технологии. Подчеркну, что практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики", - добавил Мирзиёев.

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узбекистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин