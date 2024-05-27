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Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
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17:33 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/aes-1948716266.html
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:33
2024-05-27T17:33
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является жизненно важным для республики. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. Мы к этому долго шли. Это очень серьезный стратегический проект на перспективу… Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", - сказал Мирзиёев. Глава Узбекистана отметил, что вопрос строительства АЭС в республике несколько лет обсуждается с российскими партнерами с подключением международных экспортов. "Основными требованиями являются безопасность, надежность и эффективность технологии. Подчеркну, что практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики", - добавил Мирзиёев.
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узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана

Мирзиеев: создание АЭС — очень серьезный стратегический проект для Узбекистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является жизненно важным для республики.
Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
«
"Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. Мы к этому долго шли. Это очень серьезный стратегический проект на перспективу… Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", - сказал Мирзиёев.
Глава Узбекистана отметил, что вопрос строительства АЭС в республике несколько лет обсуждается с российскими партнерами с подключением международных экспортов. "Основными требованиями являются безопасность, надежность и эффективность технологии. Подчеркну, что практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики", - добавил Мирзиёев.
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Стало известно о контракте по АЭС российского дизайна в Узбекистане
26 мая, 10:01
 
УзбекистанРоссияШавкат МирзиеевВладимир Путин
 
 
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