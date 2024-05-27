https://ria.ru/20240527/aes-1948716266.html
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана - РИА Новости, 27.05.2024
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:33
2024-05-27T17:33
2024-05-27T17:33
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948644471_0:215:3005:1905_1920x0_80_0_0_8b3182e0bcc93d06a0dbb95237248629.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является жизненно важным для республики. Президент РФ находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне. "Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. Мы к этому долго шли. Это очень серьезный стратегический проект на перспективу… Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", - сказал Мирзиёев. Глава Узбекистана отметил, что вопрос строительства АЭС в республике несколько лет обсуждается с российскими партнерами с подключением международных экспортов. "Основными требованиями являются безопасность, надежность и эффективность технологии. Подчеркну, что практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики", - добавил Мирзиёев.
https://ria.ru/20240526/kontrakt-1948410525.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948644471_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_8e35cae1c8d9d9ded8e70364a45ba2c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин
Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин
Мирзиеев назвал проект создания АЭС жизненно важным для Узбекистана
Мирзиеев: создание АЭС — очень серьезный стратегический проект для Узбекистана
ТАШКЕНТ, 27 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что проект создания АЭС в республике является жизненно важным для республики.
Президент РФ
находится в эти дни с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне.
«
"Сегодня также подписано соглашение о реализации проекта строительства атомной электростанции малой мощности в нашей стране. Мы к этому долго шли. Это очень серьезный стратегический проект на перспективу… Для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана", - сказал Мирзиёев.
Глава Узбекистана отметил, что вопрос строительства АЭС в республике несколько лет обсуждается с российскими партнерами с подключением международных экспортов. "Основными требованиями являются безопасность, надежность и эффективность технологии. Подчеркну, что практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики", - добавил Мирзиёев.