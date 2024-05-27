https://ria.ru/20240527/aes-1948628763.html
Россия может построить малые АЭС в Узбекистане
Россия может построить малые АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024
Россия может построить малые АЭС в Узбекистане
Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:46
2024-05-27T13:46
2024-05-27T14:12
ядерные технологии
россия
узбекистан
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовых актов.Этим распоряжением госкорпорации "Росатом" предписывается подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".Установленной электрической мощностью 55 МВт обладают реакторные установки на основе водо-водяного энергетического ядерного реактора РИТМ-200Н. Это передовая разработка "Росатома", ставшая результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 успешно работают на новейших российских атомных ледоколах. Они соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Малую атомную станцию на основе реакторов РИТМ-200Н характеризует компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности. Первую такую АСММ намечено построить в Якутии.
https://ria.ru/20240527/putin-1948621344.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, узбекистан
Ядерные технологии, Россия, Узбекистан
Россия может построить малые АЭС в Узбекистане
Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовых актов.
Этим распоряжением госкорпорации "Росатом" предписывается подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.
Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане
АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".
Установленной электрической мощностью 55 МВт обладают реакторные установки на основе водо-водяного энергетического ядерного реактора РИТМ-200Н. Это передовая разработка "Росатома", ставшая результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 успешно работают на новейших российских атомных ледоколах. Они соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Малую атомную станцию на основе реакторов РИТМ-200Н характеризует компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности. Первую такую АСММ намечено построить в Якутии.