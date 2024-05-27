https://ria.ru/20240527/aes-1948628763.html

Россия может построить малые АЭС в Узбекистане

Россия может построить малые АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 27.05.2024

Россия может построить малые АЭС в Узбекистане

Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:46

2024-05-27T13:46

2024-05-27T14:12

ядерные технологии

россия

узбекистан

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовых актов.Этим распоряжением госкорпорации "Росатом" предписывается подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".Установленной электрической мощностью 55 МВт обладают реакторные установки на основе водо-водяного энергетического ядерного реактора РИТМ-200Н. Это передовая разработка "Росатома", ставшая результатом адаптации инновационной технологии малой мощности судового исполнения под наземное размещение. Реакторы серии РИТМ-200 успешно работают на новейших российских атомных ледоколах. Они соответствуют всем постфукусимским требованиям безопасности, предъявляемым к современным проектам АЭС. Малую атомную станцию на основе реакторов РИТМ-200Н характеризует компактность, модульность и сокращенные темпы сооружения по сравнению с атомными станциями большой мощности. Первую такую АСММ намечено построить в Якутии.

https://ria.ru/20240527/putin-1948621344.html

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россия

узбекистан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, узбекистан