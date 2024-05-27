Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества
Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО
© Фото : Рустям Абушаев/TelegramМэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом Мужества.
"Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!" — написал Абушаев.
В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра.
В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. В марте стало известно, что Абушаев назначен командиром добровольческого отряда "Тигр" после назначения ранее возглавлявшего отряд Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья.