https://ria.ru/20240527/abushaev-1948514759.html

Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества

Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества - РИА Новости, 27.05.2024

Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества

Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T04:15

2024-05-27T04:15

2024-05-27T15:58

специальная военная операция на украине

надеждинский район

сергей ефремов

приморский краевой суд

безопасность

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом Мужества. "Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!" — написал Абушаев. В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. В марте стало известно, что Абушаев назначен командиром добровольческого отряда "Тигр" после назначения ранее возглавлявшего отряд Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья.

https://ria.ru/20240512/nagrazhdenie-1945327108.html

https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html

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надеждинский район, сергей ефремов, приморский краевой суд, безопасность, вооруженные силы рф