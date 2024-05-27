Рейтинг@Mail.ru
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:15 27.05.2024 (обновлено: 15:58 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/abushaev-1948514759.html
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества - РИА Новости, 27.05.2024
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T04:15
2024-05-27T15:58
специальная военная операция на украине
надеждинский район
сергей ефремов
приморский краевой суд
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948544872_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a110c32b14d090e0b709806f74210be.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом Мужества. "Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!" — написал Абушаев. В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. В марте стало известно, что Абушаев назначен командиром добровольческого отряда "Тигр" после назначения ранее возглавлявшего отряд Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья.
https://ria.ru/20240512/nagrazhdenie-1945327108.html
https://ria.ru/20240403/pogranichnik-1937682977.html
надеждинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948544872_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_15083ee6f412c0ea03ae7c269e9caea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
надеждинский район, сергей ефремов, приморский краевой суд, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Надеждинский район, Сергей Ефремов, Приморский краевой суд, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Мэра Большого Камня наградили орденом Мужества

Мэра Большого Камня Абушаева наградили орденом Мужества в зоне СВО

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramМэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, награжден орденом Мужества
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев, находящийся в зоне специальной военной операции, рассказал в своем Telegram-канале, что награжден орденом Мужества.
"Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке. Хотелось бы поблагодарить всех, кто поддерживает, поблагодарить наш стойкий тыл, что верит и ждет каждого из нас домой. Без вас мы никуда. Спасибо!" — написал Абушаев.
Награждение артиллеристов группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В зоне СВО наградили артиллеристов группировки войск "Центр"
12 мая, 05:13
В марте 2023 года на Абушаева, экс-главу Надеждинского района Приморья и главу Большого Камня, завели уголовное дело о мошенничестве с землей и ведении бизнеса через доверенных лиц, его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле Абушаев писал в своем Telegram-канале, что находится в зоне СВО. В том же месяце Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Впоследствии суды двух инстанций обязали следствие отменить постановление о розыске мэра.
В октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела против ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района, но в отношении Абушаева, как в конце января заявил прокурор Приморья Сергей Столяров, производство следственных действий приостановлено. В марте стало известно, что Абушаев назначен командиром добровольческого отряда "Тигр" после назначения ранее возглавлявшего отряд Сергея Ефремова вице-губернатором Приморья.
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Брянский губернатор рассказал о герое-пограничнике, погибшем при атаке ДРГ
3 апреля, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеНадеждинский районСергей ЕфремовПриморский краевой судБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала