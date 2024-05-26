https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо

В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо - РИА Новости, 26.05.2024

В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T16:09

2024-05-26T16:09

2024-05-26T21:20

в мире

украина

словакия

венгрия

владимир зеленский

роберт фицо

виктор орбан

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892838843_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_6cc589420d2c72697cecae2a087dbc06.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Уже четко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — отметил он.Аналитик также предположил, что Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО, особенно в связи с прозвучавшими ранее угрозами еврокомиссара Оливера Вархели в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.По мнению Соскина, премьер Венргрии Виктор Орбан уже опасается, что угрозы в адрес Кобахидзе разделить участь Фицо могут распространиться и на него, а также на всех, кто не поддерживает линию Запада.В четверг грузинский премьер сообщил, что один из членов ЕК в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Позднее Вархели заявил, что эту часть его телефонного разговора с Кобахидзе якобы вырвали из контекста.Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.Фицо не раз выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он также подчеркивал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240526/lutsenko-1948469068.html

https://ria.ru/20240526/general-1948494515.html

украина

словакия

венгрия

грузия

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, венгрия, владимир зеленский, роберт фицо, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузия, россия, киев, нато, еврокомиссия