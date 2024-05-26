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В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо
В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо - РИА Новости, 26.05.2024
В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:09
2024-05-26T16:09
2024-05-26T21:20
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено из-за позиции Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Уже четко известно, что покушение совершено в связи с тем, что Фицо отказывался дать Украине военную помощь. По сути, к этому подтолкнула позиция Украины и власти Зеленского", — отметил он.Аналитик также предположил, что Словакия и Венгрия могут выйти из НАТО, особенно в связи с прозвучавшими ранее угрозами еврокомиссара Оливера Вархели в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.По мнению Соскина, премьер Венргрии Виктор Орбан уже опасается, что угрозы в адрес Кобахидзе разделить участь Фицо могут распространиться и на него, а также на всех, кто не поддерживает линию Запада.В четверг грузинский премьер сообщил, что один из членов ЕК в разговоре о законе об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Позднее Вархели заявил, что эту часть его телефонного разговора с Кобахидзе якобы вырвали из контекста.Покушение на Фицо произошло 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Огонь открыл 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда премьер подошел поприветствовать собравшихся. В политика попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Сейчас его состояние стабилизировали. Нападавшего задержали на месте.Фицо не раз выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Он также подчеркивал, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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в мире, украина, словакия, венгрия, владимир зеленский, роберт фицо, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузия, россия, киев, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Ираклий Кобахидзе, Грузия, Россия, Киев, НАТО, Еврокомиссия
В Киеве указали на причастность Зеленского к покушению на Фицо
Соскин: Зеленский причастен к покушению на премьера Словакии Фицо