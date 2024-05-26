https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948412764.html
Володин заявил о нелегитимности Зеленского
Володин заявил о нелегитимности Зеленского - РИА Новости, 26.05.2024
Володин заявил о нелегитимности Зеленского
Владимир Зеленский полностью утратил легитимность c 21 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T10:20
2024-05-26T10:20
2024-05-26T13:11
в мире
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украина
вячеслав володин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский полностью утратил легитимность c 21 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины", — написал он.Володин отметил, что, отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. Пятилетний срок его полномочий закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины."Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", — добавил спикер Госдумы.Главной причиной отмены президентских выборов он назвал страх Зеленского потерять власть."Он не имеет права: объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности", — добавил Володин.По его мнению, Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года, после того как Вашингтон и Брюссель руками нацистов провели кровавый государственный переворот. Итогом этих десяти лет оказалось то, что национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь и планировать будущее, заключил Володин.
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в мире, владимир зеленский, украина, вячеслав володин
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вячеслав Володин
Володин заявил о нелегитимности Зеленского
Володин: любые соглашения с Зеленским недействительны и могут быть оспорены
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Владимир Зеленский полностью утратил легитимность c 21 мая, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
"Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины", — написал он.
Володин отметил, что, отменив президентские выборы, Зеленский узурпировал власть. Пятилетний срок его полномочий закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины.
"Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы. Народ Украины — единственный источник власти в стране, который находится в заложниках у диктатора-марионетки. Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", — добавил спикер Госдумы.
Главной причиной отмены президентских выборов он назвал страх Зеленского потерять власть.
"Он не имеет права: объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства. Те, кто не знают закон, должны понимать, что это не освобождает их от ответственности", — добавил Володин.
По его мнению, Украина перестала существовать как правовое государство с 2014 года, после того как Вашингтон и Брюссель
руками нацистов провели кровавый государственный переворот. Итогом этих десяти лет оказалось то, что национальные интересы преданы, экономика разрушена, граждане лишены права влиять на свою жизнь и планировать будущее, заключил Володин.