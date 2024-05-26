https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html
Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину
Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину - РИА Новости, 26.05.2024
Зеленский хочет превратить Центральную Азию в Украину
Вчера Владимир Зеленский дал интервью группе журналистов из стран Центральной Азии. Действие было проведено по всем законам театра: съемка происходила в одном... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:00
2024-05-26T08:00
2024-05-26T08:01
центральная азия
россия
украина
владимир зеленский
одкб
туркмения
евразийский экономический союз
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_6331c77b6878695b972130c402198da1.jpg
Вчера Владимир Зеленский дал интервью группе журналистов из стран Центральной Азии. Действие было проведено по всем законам театра: съемка происходила в одном из поврежденных зданий Харьковской области, всюду стояла молчаливая и хорошо вооруженная охрана, вопросы журналистов оказались преисполнены сочувствия к судьбе Украины и лично Зеленского, а его ответы неизменно украшали слова о мире, дружбе и независимости. Но за этими ритуальными жестами легко читалась основная цель: геополитика.Геополитическое измерение в речи Зеленского обнаруживается почти мгновенно: "И для меня очень важно, чтобы в ваших странах увидели реальные последствия войны, реальный русский след, русский мир и то, что он реально будет пытаться принести на территорию ваших стран. Я в этом не сомневаюсь, я в этом абсолютно уверен", — заявил он в ответе на первый вопрос. Вспомним, что это говорится на фоне разрушенного здания — и посыл воспринимается однозначно: русский мир — это разруха, страдания и бесчеловечность. Грубый прием, учитывая, что более суровую картину, к слову, можно без всякой режиссуры увидеть в Донецке, Луганске, Горловке и Белгороде. Приедут ли туда независимые искатели правды, посетившие Зеленского?Добавим, что только благодаря тому культурному влиянию, которое оказал русский мир на окружающее его пространство, представители Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Украины могли свободно понимать друг друга без переводчика. Да, интервью, по просьбе самих журналистов, проходило на русском языке. Но стихия театра диктовала свои законы — и Зеленский предусмотрительно позвал переводчика, время от времени нарочито забывая достаточно простые слова и спрашивая: "як російською?".Желание сыграть на страхах аудитории стран Центральной Азии пронизывало все интервью: "Если вы, ваши люди, будете сопротивляться стать частью России, неминуемо вас ждут полномасштабное вторжение, смерти и война", — продолжал Зеленский. И чем сочувственнее кивали журналисты — тем большее недоумение возникало: неужели они не помнят новейшую историю своих стран? Забыли череду "цветных революций" в Киргизии? Или попытку государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года? История не терпит пренебрежения: провалы в памяти нередко оборачиваются утратой государственности. И не всегда на помощь успеет прийти ОДКБ.Разумеется, исчезающей на глазах Украине и Зеленскому лично (который, следуя украинским же законам, уже должен был исчезнуть — во всяком случае, как глава государства) выгодно создание очагов напряженности по границам России. Центральная Азия, возможно, одна из самых уязвимых болевых точек, на которую пытаются надавить наши геополитические соперники. С одной стороны, она показывает огромный демографический рост с 1991 года, что, с учетом общих границ и низкой демографии в самой России, приводит к миграционным проблемам. С другой, рост населения вызвал увеличение спроса на газ, крупнейшим поставщиком которого в регион является Россия. Другими словами — возник большой рынок, который нуждается в нас.Это обстоятельство необходимо подчеркнуть: до 2023 года Россия никогда не поставляла газ в Центральную Азию. Напротив, в 1960-е годы строился газопровод "Средняя Азия — Центр" для снабжения газом части РСФСР из Туркменистана и Узбекистана через Казахстан. Сегодня без российского газа развитие промышленности региона практически невозможно, но знают ли об этом сердобольные журналисты, с одобрением слушавшие рассуждения Зеленского о "русской угрозе"?Красной нитью через все интервью проходило слово независимость. "Не быть маленькой частью большого брата", — так метафорически определил это слово Зеленский. Но и его личный пример, и пример когда-то вверенной ему страны (к несчастью для ее граждан) говорит об обратном: в условиях современной мировой архитектуры маленькие страны могут выжить только в составе больших интеграционных блоков. В случае стран Центральной Азии речь идет о ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС — и все они невозможны без участия России. Вспомним, что главной причиной государственного переворота на Украине в 2014 году стало желание Запада во что бы то ни стало сорвать ее соглашение с Таможенным союзом. Итогом стала полная утрата независимости, о священном значении которой говорил Зеленский."Независимость — она же в голове", — подметил Зеленский. Вероятно, с этим согласился журналист из Киргизии, который, с одной стороны, упрекнул Кремль в том, что он всегда действовал по отношению к региону согласно принципу "разделяй и властвуй", с другой — восхитился тем, что впервые в истории президент США встретился с главами стран Центральной Азии. Судьбоносная встреча произошла в 2023 году в Нью-Йорке и так впечатлила журналиста, что он позабыл и деятельность американских НКО в регионе, и законы геополитики (согласно которым, Соединенные Штаты целенаправленно срывают интеграционные процессы на континенте). Если под "независимостью в голове" понимается способность одновременно думать две противоречивых мысли, то можно считать, что в этом случае она достигнута.Безусловно, Зеленский, как и полагается опытному артисту, жонглировал фактами, а иногда и прибегал к откровенной лжи — чего только стоит его утверждение, что до начала спецоперации руководство России не искало мирного решения конфликта. Но в одном он оказался прав: конфликт вышел за пределы региона и привел к разделению мира. И линии этого разлома во многом совпадают с цивилизационными контурами, прочерченными классической геополитикой: коллективный Запад против континентального блока. Роль Центральной Азии, находящейся в сердце континента, здесь трудно переоценить. Поэтому мы надеемся, что ее политики окажутся мудрее политиков Украины и не поддадутся на лживые речи коллективного Запада, вложенные в уста Зеленского.
https://ria.ru/20240526/dush-1948390067.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948308441.html
https://ria.ru/20240525/zelenskiy-1948280311.html
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Евгений Балакин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922427957_0:196:855:1051_100x100_80_0_0_752bcbfdfe8aac4f8b4b01b4524590f8.jpg
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центральная азия, россия, украина, владимир зеленский, одкб, туркмения, евразийский экономический союз, аналитика
Центральная Азия, Россия, Украина, Владимир Зеленский, ОДКБ, Туркмения, Евразийский экономический союз, Аналитика
Вчера Владимир Зеленский дал интервью группе журналистов из стран Центральной Азии. Действие было проведено по всем законам театра: съемка происходила в одном из поврежденных зданий Харьковской области, всюду стояла молчаливая и хорошо вооруженная охрана, вопросы журналистов оказались преисполнены сочувствия к судьбе Украины и лично Зеленского, а его ответы неизменно украшали слова о мире, дружбе и независимости. Но за этими ритуальными жестами легко читалась основная цель: геополитика.
Геополитическое измерение в речи Зеленского обнаруживается почти мгновенно: "И для меня очень важно, чтобы в ваших странах увидели реальные последствия войны, реальный русский след, русский мир и то, что он реально будет пытаться принести на территорию ваших стран. Я в этом не сомневаюсь, я в этом абсолютно уверен", — заявил он в ответе на первый вопрос. Вспомним, что это говорится на фоне разрушенного здания — и посыл воспринимается однозначно: русский мир — это разруха, страдания и бесчеловечность. Грубый прием, учитывая, что более суровую картину, к слову, можно без всякой режиссуры увидеть в Донецке, Луганске, Горловке и Белгороде. Приедут ли туда независимые искатели правды, посетившие Зеленского?
Добавим, что только благодаря тому культурному влиянию, которое оказал русский мир на окружающее его пространство, представители Казахстана
, Узбекистана
, Киргизии
и Украины могли свободно понимать друг друга без переводчика. Да, интервью, по просьбе самих журналистов, проходило на русском языке. Но стихия театра диктовала свои законы — и Зеленский предусмотрительно позвал переводчика, время от времени нарочито забывая достаточно простые слова и спрашивая: "як російською?".
Желание сыграть на страхах аудитории стран Центральной Азии пронизывало все интервью: "Если вы, ваши люди, будете сопротивляться стать частью России
, неминуемо вас ждут полномасштабное вторжение, смерти и война", — продолжал Зеленский. И чем сочувственнее кивали журналисты — тем большее недоумение возникало: неужели они не помнят новейшую историю своих стран? Забыли череду "цветных революций" в Киргизии? Или попытку государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года? История не терпит пренебрежения: провалы в памяти нередко оборачиваются утратой государственности. И не всегда на помощь успеет прийти ОДКБ
.
Разумеется, исчезающей на глазах Украине и Зеленскому лично (который, следуя украинским же законам, уже должен был исчезнуть — во всяком случае, как глава государства) выгодно создание очагов напряженности по границам России. Центральная Азия, возможно, одна из самых уязвимых болевых точек, на которую пытаются надавить наши геополитические соперники. С одной стороны, она показывает огромный демографический рост с 1991 года, что, с учетом общих границ и низкой демографии в самой России, приводит к миграционным проблемам. С другой, рост населения вызвал увеличение спроса на газ, крупнейшим поставщиком которого в регион является Россия. Другими словами — возник большой рынок, который нуждается в нас.
Это обстоятельство необходимо подчеркнуть: до 2023 года Россия никогда не поставляла газ в Центральную Азию. Напротив, в 1960-е годы строился газопровод "Средняя Азия — Центр" для снабжения газом части РСФСР
из Туркменистана и Узбекистана через Казахстан. Сегодня без российского газа развитие промышленности региона практически невозможно, но знают ли об этом сердобольные журналисты, с одобрением слушавшие рассуждения Зеленского о "русской угрозе"?
Красной нитью через все интервью проходило слово независимость. "Не быть маленькой частью большого брата", — так метафорически определил это слово Зеленский. Но и его личный пример, и пример когда-то вверенной ему страны (к несчастью для ее граждан) говорит об обратном: в условиях современной мировой архитектуры маленькие страны могут выжить только в составе больших интеграционных блоков. В случае стран Центральной Азии речь идет о ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС — и все они невозможны без участия России. Вспомним, что главной причиной государственного переворота на Украине в 2014 году стало желание Запада во что бы то ни стало сорвать ее соглашение с Таможенным союзом
. Итогом стала полная утрата независимости, о священном значении которой говорил Зеленский.
"Независимость — она же в голове", — подметил Зеленский. Вероятно, с этим согласился журналист из Киргизии, который, с одной стороны, упрекнул Кремль в том, что он всегда действовал по отношению к региону согласно принципу "разделяй и властвуй", с другой — восхитился тем, что впервые в истории президент США
встретился с главами стран Центральной Азии. Судьбоносная встреча произошла в 2023 году в Нью-Йорке
и так впечатлила журналиста, что он позабыл и деятельность американских НКО в регионе, и законы геополитики (согласно которым, Соединенные Штаты целенаправленно срывают интеграционные процессы на континенте). Если под "независимостью в голове" понимается способность одновременно думать две противоречивых мысли, то можно считать, что в этом случае она достигнута.
Безусловно, Зеленский, как и полагается опытному артисту, жонглировал фактами, а иногда и прибегал к откровенной лжи — чего только стоит его утверждение, что до начала спецоперации руководство России не искало мирного решения конфликта. Но в одном он оказался прав: конфликт вышел за пределы региона и привел к разделению мира. И линии этого разлома во многом совпадают с цивилизационными контурами, прочерченными классической геополитикой: коллективный Запад против континентального блока. Роль Центральной Азии, находящейся в сердце континента, здесь трудно переоценить. Поэтому мы надеемся, что ее политики окажутся мудрее политиков Украины и не поддадутся на лживые речи коллективного Запада, вложенные в уста Зеленского.