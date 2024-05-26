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В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов - РИА Новости, 26.05.2024
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05:09 26.05.2024 (обновлено: 09:49 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/zapret-1948393419.html
В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов
В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов - РИА Новости, 26.05.2024
В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов
Власти Бурятии ввели запрет на посещение лесов из-за природных пожаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства в Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T05:09
2024-05-26T09:49
происшествия
северо-байкальский район
баргузинский район
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 26 мая — РИА Новости. Власти Бурятии ввели запрет на посещение лесов из-за природных пожаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства в Telegram-канале. "Сегодня, 26 мая, на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению — запретить гражданам доступ в лес",— говорится в публикации.Агентство отмечает, что более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии в этом году возникло по вине местного населения. К тому же, по словам главы ведомства Сергея Борошноева, лесопожарная обстановка складывается непростая, в республике установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний. По данным агентства, за сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Кромке того, в Баргузинском, Муйском и Еравнинском продолжали тушить уже выявленные очаги, в Заиграевском, Муйском (участковое лесничество Муяканское) и Северо-Байкальском возгорания ликвидировали, а в Усть-Баргузинском лесничестве, Еравнинском, Кяхтинском и Муйском (Таксимовское лесничество) районах локализовали. На территории Баргузинского (Куйтунское лесничество), Баунтовского и Северо-Байкальского (Северомуйское участковое лесничество) районов дотушивают три локализованных очагов и три лесных пожара.
https://ria.ru/20240525/pozhary-1948289061.html
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северо-байкальский район
баргузинский район
республика бурятия
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происшествия, северо-байкальский район, баргузинский район, республика бурятия
Происшествия, Северо-Байкальский район, Баргузинский район, Республика Бурятия
В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов

РАЛХ: в Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов из-за пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 26 мая — РИА Новости. Власти Бурятии ввели запрет на посещение лесов из-за природных пожаров, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства в Telegram-канале.
"Сегодня, 26 мая, на очередном заседании республиканского оперштаба участники совещания пришли к общему мнению — запретить гражданам доступ в лес",— говорится в публикации.
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Агентство отмечает, что более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии в этом году возникло по вине местного населения. К тому же, по словам главы ведомства Сергея Борошноева, лесопожарная обстановка складывается непростая, в республике установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний.
По данным агентства, за сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров в Баунтовском, Заиграевском, Кяхтинском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Кромке того, в Баргузинском, Муйском и Еравнинском продолжали тушить уже выявленные очаги, в Заиграевском, Муйском (участковое лесничество Муяканское) и Северо-Байкальском возгорания ликвидировали, а в Усть-Баргузинском лесничестве, Еравнинском, Кяхтинском и Муйском (Таксимовское лесничество) районах локализовали. На территории Баргузинского (Куйтунское лесничество), Баунтовского и Северо-Байкальского (Северомуйское участковое лесничество) районов дотушивают три локализованных очагов и три лесных пожара.
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