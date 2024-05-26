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"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США - РИА Новости, 26.05.2024
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01:53 26.05.2024 (обновлено: 02:10 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США - РИА Новости, 26.05.2024
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о "незаменимой нации" и "единственной сверхдержаве", напомнила РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T01:53
2024-05-26T02:10
в мире
сша
россия
мария захарова
джо байден
вудро вильсон
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о "незаменимой нации" и "единственной сверхдержаве", напомнила в своем Telegram-канале, что американские выборы в 1912 году выиграл кандидат, заявлявший, что "незаменимых людей нет". Захарова привела слова Байдена о том, что США "незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире"."Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что "незаменимых людей нет". Выборы Вильсон выиграл", — написала она. Также Захарова назвала заявления Байдена "кринжем года", подчеркнув, что "про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано".
https://ria.ru/20240525/bayden-1948377979.html
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html
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в мире, сша, россия, мария захарова, джо байден, вудро вильсон
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Джо Байден, Вудро Вильсон
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США

Захарова назвала слова Байдена о незаменимой нации кринжем года

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Джо Байдена о "незаменимой нации" и "единственной сверхдержаве", напомнила в своем Telegram-канале, что американские выборы в 1912 году выиграл кандидат, заявлявший, что "незаменимых людей нет".
Захарова привела слова Байдена о том, что США "незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире".
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"Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что "незаменимых людей нет". Выборы Вильсон выиграл", — написала она.
Также Захарова назвала заявления Байдена "кринжем года", подчеркнув, что "про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреСШАРоссияМария ЗахароваДжо БайденВудро Вильсон
 
 
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