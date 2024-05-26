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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 26.05.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T14:44

2024-05-26T14:44

2024-05-26T14:44

херсон

херсонская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "В Херсоне раздаются взрывы", - написал Мрочко. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область