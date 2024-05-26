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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 26.05.2024 (обновлено: 17:03 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/vzryv-1948457152.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
В подконтрольном киевским властям Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:06
2024-05-26T17:03
запорожье
запорожская область
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное". "В Запорожье был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.Сейчас в этом районе звучит сигнал ракетной опасности. В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240519/zaporozhe-1947066155.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, запорожская область, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Запорожье, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

"Общественное": в Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
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Сейчас в этом районе звучит сигнал ракетной опасности.

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.

Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.

В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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