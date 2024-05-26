Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
"Общественное": в Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В подконтрольном киевским властям Запорожье прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, передает телеканал "Общественное".
"В Запорожье был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Сейчас в этом районе звучит сигнал ракетной опасности.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого киевские власти не признают. Украинские военные продолжают обстреливать эту территорию.
Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ занимают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области временно стал Мелитополь.
В ответ на атаки противника на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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