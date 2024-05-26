https://ria.ru/20240526/vsu-1948502732.html

Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024

Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

ВСУ создают слабые места на некоторых участках фронта, перебрасывая войска в другие, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:56

2024-05-26T22:56

2024-05-26T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

клещеевка

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ создают слабые места на некоторых участках фронта, перебрасывая войска в другие, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ не так много войск, поэтому им приходиться использовать их экономно."Они (российские войска. — Прим. ред.) могут наносить удары в одно и то же время. <…> Они находятся в нескольких точках по линии фронта. <…> По всей линии фронта русские продвигаются", — резюмировал он.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. При этом Джонсон добавил, что есть сразу несколько областей, на которые могут пойти российские войска.Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948455451.html

харьковская область

луганская народная республика

клещеевка

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), клещеевка