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Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/vsu-1948502732.html
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 26.05.2024
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
ВСУ создают слабые места на некоторых участках фронта, перебрасывая войска в другие, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:56
2024-05-26T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
клещеевка
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ создают слабые места на некоторых участках фронта, перебрасывая войска в другие, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — отметил он.По словам эксперта, у ВСУ не так много войск, поэтому им приходиться использовать их экономно."Они (российские войска. — Прим. ред.) могут наносить удары в одно и то же время. &lt;…&gt; Они находятся в нескольких точках по линии фронта. &lt;…&gt; По всей линии фронта русские продвигаются", — резюмировал он.Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. При этом Джонсон добавил, что есть сразу несколько областей, на которые могут пойти российские войска.Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html
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харьковская область
луганская народная республика
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), клещеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Клещеевка
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Джонсон: перебрасывая войска ВСУ создают слабые места на других фронтах

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с трупом убитого украинского солдата в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВСУ создают слабые места на некоторых участках фронта, перебрасывая войска в другие, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — отметил он.
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По словам эксперта, у ВСУ не так много войск, поэтому им приходиться использовать их экономно.
"Они (российские войска. — Прим. ред.) могут наносить удары в одно и то же время. <…> Они находятся в нескольких точках по линии фронта. <…> По всей линии фронта русские продвигаются", — резюмировал он.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области. При этом Джонсон добавил, что есть сразу несколько областей, на которые могут пойти российские войска.
Берестовое стало пятым населенным пунктом, который российские войска взяли под контроль за эту неделю. Двадцатого мая Минобороны отчиталось об освобождении Белогоровки у западных границ ЛНР, 22 мая — Клещеевки к юго-западу от Артемовска, на следующий день — соседней Андреевки, а 25 мая — Архангельского, расположенного к северо-востоку от Очеретино.
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