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Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/vsu-1948476781.html
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму - РИА Новости, 26.05.2024
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму
Украинские военные в городах стараются не носить форму, потому что их принимают за сотрудников военкоматов и боятся, заявил майор ВСУ Сергей Алиев. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:38
2024-05-26T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские военные в городах стараются не носить форму, потому что их принимают за сотрудников военкоматов и боятся, заявил майор ВСУ Сергей Алиев. "Вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу… Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (представителя военкомата -ред.)… Я когда шел в 2022-2023 годах, меня обнимали, целовали, дети подходили, давали браслетики, цветочки, а сейчас от меня отворачиваются. Люди боятся. За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?", - сказал Алиев в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды". Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926211866.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму

Майор Алиев: на Украине военные боятся, что их примут за сотрудников военкоматов

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинские военные в городах стараются не носить форму, потому что их принимают за сотрудников военкоматов и боятся, заявил майор ВСУ Сергей Алиев.
"Вы видите, что в Киеве нет военных? Я вижу… Весь Киевский гарнизон фактически ходит в гражданском. Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тцкашника (представителя военкомата -ред.)… Я когда шел в 2022-2023 годах, меня обнимали, целовали, дети подходили, давали браслетики, цветочки, а сейчас от меня отворачиваются. Люди боятся. За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?", - сказал Алиев в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук, в отношении которой в РФ ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
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Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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