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Воробьев встретился с премьер-министром Узбекистана в Ташкенте

Воробьев встретился с премьер-министром Узбекистана в Ташкенте - РИА Новости, 26.05.2024

Воробьев встретился с премьер-министром Узбекистана в Ташкенте

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T19:30

2024-05-26T19:30

2024-05-26T19:30

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андрей воробьев

абдулла арипов

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым в Ташкенте, где они обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Губернатор Московской области обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Узбекистана. Встреча прошла в Ташкенте накануне Совета регионов России и Узбекистана, в котором примут участие президенты обоих государств. Андрей Воробьев и Абдулла Арипов обсудили сотрудничество в самых разных сферах", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, Подмосковье и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий. Один из ярких примеров - производитель средств защиты растений "Щелково Агрохим". В конце прошлого года компания реализовала свой проект в Самарканде, запустив завод. В планах - расширить сотрудничество. Как и у компании "Метровагонмаш". Она уже поставила более 100 вагонов для ташкентского метрополитена и готовится продолжить эту работу. "Для нас большая честь участвовать в форуме при наших президентах. Мы давно сотрудничаем с Узбекистаном. А не так давно познакомились с Андижанской областью. Знаем сколько добрых дел делает её хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240521/moskva-1947352527.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), узбекистан, ташкент, андрей воробьев, абдулла арипов