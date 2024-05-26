https://ria.ru/20240526/voennyy-1948501980.html
Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего
Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего - РИА Новости, 26.05.2024
Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего
Минобороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего при неустановленных обстоятельствах. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:47
2024-05-26T22:47
2024-05-26T22:47
армения
арарат (москва)
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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего при неустановленных обстоятельствах. "Двадцать шестого мая военнослужащий одной из воинских частей минобороны Арарат Ароян при пока невыясненных обстоятельствах получил несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на усилия врачей госпиталя, жизнь военнослужащего спасти не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие. Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20231017/ponomarev-1903443631.html
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армения, арарат (москва)
Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего
МО Армении сообщило о гибели военного при невыясненных обстоятельствах
ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости.
Минобороны Армении сообщило о гибели
в воскресенье военнослужащего при неустановленных обстоятельствах.
"Двадцать шестого мая военнослужащий одной из воинских частей минобороны Арарат Ароян при пока невыясненных обстоятельствах получил несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на усилия врачей госпиталя, жизнь военнослужащего спасти не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие.
Другие подробности не приводятся.