https://ria.ru/20240526/voennyy-1948501980.html

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего - РИА Новости, 26.05.2024

Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего

Минобороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего при неустановленных обстоятельствах. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T22:47

2024-05-26T22:47

2024-05-26T22:47

армения

арарат (москва)

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ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Минобороны Армении сообщило о гибели в воскресенье военнослужащего при неустановленных обстоятельствах. "Двадцать шестого мая военнослужащий одной из воинских частей минобороны Арарат Ароян при пока невыясненных обстоятельствах получил несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на усилия врачей госпиталя, жизнь военнослужащего спасти не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что для выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие. Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20231017/ponomarev-1903443631.html

армения

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армения, арарат (москва)