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Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут - РИА Новости, 26.05.2024
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02:15 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/vklad-1948381545.html
Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут
Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут - РИА Новости, 26.05.2024
Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут
Массового повышения ставок по вкладам пока не ожидается, невзирая на ужесточение риторики Банка России в отношении ключевой ставки. Такой сценарий реализуется,... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T02:15
2024-05-26T02:15
экономика
богдан зварич
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массового повышения ставок по вкладам пока не ожидается, невзирая на ужесточение риторики Банка России в отношении ключевой ставки. Такой сценарий реализуется, если регулятор действительно пойдет на повышение, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.“Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам”, — отметил он.Но чаще это касается не всех, а лишь отдельных предложений. Такое происходит, когда банку нужно привлечь больше ликвидности на определенный срок. Тогда он, чтобы обойти конкурентов, выдвигает более привлекательные для вкладчиков предложения.По мнению Зварича, наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16%. В этой ситуации консолидация банковских ставок по вкладам на текущих уровнях чуть ниже 15% годовых продолжится, заключил он.
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экономика, богдан зварич, россия
Экономика, Богдан Зварич, Россия
Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут

Аналитик Зварич: массового повышения ставок по вкладам пока не ожидается

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает рубли. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массового повышения ставок по вкладам пока не ожидается, невзирая на ужесточение риторики Банка России в отношении ключевой ставки. Такой сценарий реализуется, если регулятор действительно пойдет на повышение, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
“Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам”, отметил он.
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Но чаще это касается не всех, а лишь отдельных предложений. Такое происходит, когда банку нужно привлечь больше ликвидности на определенный срок. Тогда он, чтобы обойти конкурентов, выдвигает более привлекательные для вкладчиков предложения.
По мнению Зварича, наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16%. В этой ситуации консолидация банковских ставок по вкладам на текущих уровнях чуть ниже 15% годовых продолжится, заключил он.
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