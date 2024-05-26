https://ria.ru/20240526/vklad-1948381545.html

Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут

Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут - РИА Новости, 26.05.2024

Аналитик рассказал, когда ставки по вкладам заметно вырастут

Массового повышения ставок по вкладам пока не ожидается, невзирая на ужесточение риторики Банка России в отношении ключевой ставки. Такой сценарий реализуется,... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T02:15

2024-05-26T02:15

2024-05-26T02:15

экономика

богдан зварич

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Массового повышения ставок по вкладам пока не ожидается, невзирая на ужесточение риторики Банка России в отношении ключевой ставки. Такой сценарий реализуется, если регулятор действительно пойдет на повышение, рассказал в интервью агентству “Прайм” главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.“Мы не отмечаем тренда на рост ставок по всему рынку. Отдельные кредитные организации на фоне ужесточения риторики регулятора и роста рисков дальнейшего подъема ключевой ставки действительно начали улучшать условия по вкладам”, — отметил он.Но чаще это касается не всех, а лишь отдельных предложений. Такое происходит, когда банку нужно привлечь больше ликвидности на определенный срок. Тогда он, чтобы обойти конкурентов, выдвигает более привлекательные для вкладчиков предложения.По мнению Зварича, наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на уровне 16%. В этой ситуации консолидация банковских ставок по вкладам на текущих уровнях чуть ниже 15% годовых продолжится, заключил он.

https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, богдан зварич, россия