https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле - РИА Новости, 26.05.2024
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле
Около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии спустя лишь несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:03
2024-05-26T15:03
2024-05-26T16:32
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
олаф шольц
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии спустя лишь несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента на острове Зильт, сообщило издание Bild. На прошлой неделе сообщалось, что полиция земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. Сообщается, что полиции сообщили о том, что в арендованном доме звучат запрещенная музыка и антиконституционные лозунги. Около 70 полицейских прибыли на место, прервав вечеринку, провели обыск и собрали персональные данные участников мероприятия. Задержаний не последовало. Тем не менее, было начато несколько расследований по статьям о разжигании ненависти, использовании символики антиконституционных организаций и нарушении закона об использовании наркотических веществ.
https://ria.ru/20240523/genotsid-1948000481.html
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, олаф шольц
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Олаф Шольц
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле
Bild: в Германии около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле