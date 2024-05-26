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В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле - РИА Новости, 26.05.2024
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15:03 26.05.2024 (обновлено: 16:32 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле - РИА Новости, 26.05.2024
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле
Около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии спустя лишь несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:03
2024-05-26T16:32
в мире
германия
шлезвиг-гольштейн
олаф шольц
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии спустя лишь несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента на острове Зильт, сообщило издание Bild. На прошлой неделе сообщалось, что полиция земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми. Сообщается, что полиции сообщили о том, что в арендованном доме звучат запрещенная музыка и антиконституционные лозунги. Около 70 полицейских прибыли на место, прервав вечеринку, провели обыск и собрали персональные данные участников мероприятия. Задержаний не последовало. Тем не менее, было начато несколько расследований по статьям о разжигании ненависти, использовании символики антиконституционных организаций и нарушении закона об использовании наркотических веществ.
https://ria.ru/20240523/genotsid-1948000481.html
германия
шлезвиг-гольштейн
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в мире, германия, шлезвиг-гольштейн, олаф шольц
В мире, Германия, Шлезвиг-Гольштейн, Олаф Шольц
В Германии разогнали вечеринку в нацистском стиле

Bild: в Германии около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Около 70 полицейских разогнали вечеринку в нацистском стиле в общине Крёф на западе Германии спустя лишь несколько дней после скандала вокруг похожего инцидента на острове Зильт, сообщило издание Bild.
На прошлой неделе сообщалось, что полиция земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет видео, распространенные в соцсетях, с вечеринки на Зильте, участники которой выкрикивали нацистские лозунги. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал звучащие на видео лозунги отвратительными и неприемлемыми.
Сообщается, что полиции сообщили о том, что в арендованном доме звучат запрещенная музыка и антиконституционные лозунги. Около 70 полицейских прибыли на место, прервав вечеринку, провели обыск и собрали персональные данные участников мероприятия. Задержаний не последовало.
Тем не менее, было начато несколько расследований по статьям о разжигании ненависти, использовании символики антиконституционных организаций и нарушении закона об использовании наркотических веществ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
У Германии нет морального права упоминать геноцид, заявил Небензя
23 мая, 20:06
 
В миреГерманияШлезвиг-ГольштейнОлаф Шольц
 
 
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