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Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 26.05.2024
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана
Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:13
2024-05-26T21:13
2024-05-26T22:14
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии, страна близкая нам, страна, с которой у нас очень динамично развиваются торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе", — сказал он.По словам представителя Кремля, существуют также широкие возможности трехстороннего сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном."Это сотрудничество по линии трёх стран Узбекистан, Казахстан и Россия, поэтому здесь возможности очень широкие, Россия открыта к этому. И это взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Песков.Ранее в воскресенье президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым.
https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html
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россия, узбекистан, экономика, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев, казахстан
Россия, Узбекистан, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Казахстан
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана
Песков: сотрудничество России и Узбекистана в экономике динамично развивается