https://ria.ru/20240526/uzbekistan-1948495418.html

Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана

Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 26.05.2024

Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана

Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T21:13

2024-05-26T21:13

2024-05-26T22:14

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии, страна близкая нам, страна, с которой у нас очень динамично развиваются торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе", — сказал он.По словам представителя Кремля, существуют также широкие возможности трехстороннего сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном."Это сотрудничество по линии трёх стран Узбекистан, Казахстан и Россия, поэтому здесь возможности очень широкие, Россия открыта к этому. И это взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Песков.Ранее в воскресенье президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым.

https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html

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россия, узбекистан, экономика, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев, казахстан