Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 26.05.2024 (обновлено: 22:14 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/uzbekistan-1948495418.html
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 26.05.2024
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана
Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T21:13
2024-05-26T22:14
россия
узбекистан
экономика
дмитрий песков
владимир путин
шавкат мирзиеев
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948480125_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_05ec1218192e25dc24b888838863212f.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала."Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии, страна близкая нам, страна, с которой у нас очень динамично развиваются торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе", — сказал он.По словам представителя Кремля, существуют также широкие возможности трехстороннего сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном."Это сотрудничество по линии трёх стран Узбекистан, Казахстан и Россия, поэтому здесь возможности очень широкие, Россия открыта к этому. И это взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Песков.Ранее в воскресенье президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым.
https://ria.ru/20240526/investitsii-1948415652.html
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
россия
узбекистан
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948480125_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_058187a809aac83d61745c9a838f2e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, экономика, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев, казахстан
Россия, Узбекистан, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Казахстан
Песков рассказал о динамичном развитии сотрудничества России и Узбекистана

Песков: сотрудничество России и Узбекистана в экономике динамично развивается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезиденты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время встречи в аэропорту Ташкента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Торгово-экономическое сотрудничество с Узбекистаном очень динамично развивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии, страна близкая нам, страна, с которой у нас очень динамично развиваются торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе", — сказал он.
Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Узбекистан намерен увеличить освоение инвестиций из России
Вчера, 10:45
По словам представителя Кремля, существуют также широкие возможности трехстороннего сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном.
"Это сотрудничество по линии трёх стран Узбекистан, Казахстан и Россия, поэтому здесь возможности очень широкие, Россия открыта к этому. И это взаимовыгодное сотрудничество", — добавил Песков.
Ранее в воскресенье президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан, где проведет переговоры с руководителем страны Шавкатом Мирзиеевым.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Межгосударственные отношения России и Узбекистана
Вчера, 01:30
 
РоссияУзбекистанЭкономикаДмитрий ПесковВладимир ПутинШавкат МирзиеевКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала