https://ria.ru/20240526/uscherb-1948387218.html

В Херсонской области определили статьи ущерба по Каховской ГЭС

В Херсонской области определили статьи ущерба по Каховской ГЭС - РИА Новости, 26.05.2024

В Херсонской области определили статьи ущерба по Каховской ГЭС

Основные статьи ущерба, нанесённого Херсонской области от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, определены, сообщил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T02:00

2024-05-26T02:00

2024-05-26T02:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Основные статьи ущерба, нанесённого Херсонской области от разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, определены, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "На сегодня министерства и ведомства Херсонской области подсчитали основные статьи ущерба от разрушения украинскими террористами Каховской ГЭС", - сказал Сальдо. В частности, по его словам, это прямой ущерб от разрушения зданий, сооружений, инфраструктуры, ущерб сельскому хозяйству из-за отсутствия полива, экологический ущерб, в том числе из-за изменения климата, ущерб энергосистеме, транспорту от невозможности использования Каховского судоходного шлюза. Также речь идёт об ущербе от невозможности надлежащего обеспечения питьевой водой, от оттока населения и, соответственно, недополучения Херсонской областью налоговых поступлений, ущербе за гибель людей, нанесения им физического и морального вреда вследствие ограничения права на жизнь и здоровье. "По оценкам, подсчитанная на данный момент совокупная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиардов рублей. Однако окончательную сумму будет возможно установить после обеспечения всех эвакуированных жителей жилыми помещениями, восстановления инфраструктурных и социальных объектов, обеспечения всех компенсационных выплат и прочее, в том числе и на территориях правового берега Днепра, временно оккупированных Украиной", - сказал Сальдо. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесённых украинскими войсками. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и сёла, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС - сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240430/evakuatsiya-1943193787.html

https://ria.ru/20240325/kanal-1935610486.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин, общество