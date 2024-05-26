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Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ
Западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации, пишет New York Times. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T18:40
2024-05-26T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации, пишет New York Times."По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей", — говорится в материале.По данным украинских командиров и киевского военного исследовательского проекта, некоторые американские высокоточные снаряды, поставленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя, поскольку их точность сильно снизилась из-за российских помех.Отмечается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование часть из переданного оружия. Как упоминается в статье, экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что западные снаряды помогли киевскому режиму, но только на короткий период времени.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.
https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html
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в мире, технологии, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ

NYT: западное оружие подвело ВСУ и привело к гибели солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации, пишет New York Times.
"По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей", — говорится в материале.
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По данным украинских командиров и киевского военного исследовательского проекта, некоторые американские высокоточные снаряды, поставленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя, поскольку их точность сильно снизилась из-за российских помех.
Отмечается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование часть из переданного оружия. Как упоминается в статье, экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что западные снаряды помогли киевскому режиму, но только на короткий период времени.
Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.
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