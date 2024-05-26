https://ria.ru/20240526/ukraina-1948477043.html

Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ

Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 26.05.2024

Залужный говорил. План США обернулся гибелью солдат ВСУ, пишут СМИ

Западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации, пишет New York Times. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T18:40

2024-05-26T18:40

2024-05-26T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894358852_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a9eb3eb86fa72948bb50ecf60be631af.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Западное оружие не оправдало себя в зоне спецоперации, пишет New York Times."По словам украинских командиров, некоторые из поставленных им западных вооружений подвели их, что привело к гибели людей", — говорится в материале.По данным украинских командиров и киевского военного исследовательского проекта, некоторые американские высокоточные снаряды, поставленные в зону СВО, оказались неэффективными на поле боя, поскольку их точность сильно снизилась из-за российских помех.Отмечается, что эта проблема заставила украинских военных прекратить использование часть из переданного оружия. Как упоминается в статье, экс-главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что западные снаряды помогли киевскому режиму, но только на короткий период времени.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, New York Times писала, что эти установки успешно применяются для уничтожения украинских дронов.

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948464189.html

https://ria.ru/20240526/spetsoperatsiya-1948461163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, валерий залужный, вооруженные силы украины