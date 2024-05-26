https://ria.ru/20240526/ukraina-1948460577.html
СМИ назвали два основных канала доставки британского оружия Украине
СМИ назвали два основных канала доставки британского оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2024
СМИ назвали два основных канала доставки британского оружия Украине
Британия поставляет ВСУ военную помощь через два основных канала – по воздуху в польский аэропорт Жешув и через пролив Ла-Манш, передает The Sunday Times. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:40
2024-05-26T16:40
2024-05-26T16:40
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британия поставляет ВСУ военную помощь через два основных канала – по воздуху в польский аэропорт Жешув и через пролив Ла-Манш, передает The Sunday Times."За последние два года прямыми рейсами из Великобритании в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение. Бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом", — поясняет издание.Кроме того, отмечает автор, Британия тайно закупает советское оружие у третьих стран, которые не хотят афишировать свою помощь ВСУ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, ла-манш, великобритания, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Ла-Манш, Великобритания, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ назвали два основных канала доставки британского оружия Украине
ST: Британия поставляет помощь ВСУ через польский аэропорт Жешув и Ла-Манш