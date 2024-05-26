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Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 26.05.2024 (обновлено: 16:50 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948452038.html
Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 26.05.2024
Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
Украине как можно скорее нужно пойти на мирные переговоры, написал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в статье для iDNES. "Сложившаяся на... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T15:27
2024-05-26T16:50
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
чехия
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украине как можно скорее нужно пойти на мирные переговоры, написал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в статье для iDNES. "Сложившаяся на фронте ситуация говорит о том, что если вооруженный конфликт продолжится, а мирное решение так и не будет найдено, Украина рискует кончить совсем плохо", — говорится в публикации. В статье отмечается, что положение украинской армии весьма тяжелое, и этого уже никто, включая ее командование, не скрывает. Почти на всей протяженности фронта, а это более тысячи километров, ведется жестокий конфликт на истощение, и в некоторых местах русские переходят в наступление и добиваются тактических успехов, пишет Шандор. Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948441556.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, чехия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Чехия, Россия
Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз

Генерал Шандор: Украине нужно скорее пойти на переговоры с Россией

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украине как можно скорее нужно пойти на мирные переговоры, написал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в статье для iDNES.

"Сложившаяся на фронте ситуация говорит о том, что если вооруженный конфликт продолжится, а мирное решение так и не будет найдено, Украина рискует кончить совсем плохо", — говорится в публикации.
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
СМИ: страны Балтии пригрозили России
Вчера, 13:59
В статье отмечается, что положение украинской армии весьма тяжелое, и этого уже никто, включая ее командование, не скрывает. Почти на всей протяженности фронта, а это более тысячи километров, ведется жестокий конфликт на истощение, и в некоторых местах русские переходят в наступление и добиваются тактических успехов, пишет Шандор.

Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаЧехияРоссия
 
 
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