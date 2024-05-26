Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
Генерал Шандор: Украине нужно скорее пойти на переговоры с Россией
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украине как можно скорее нужно пойти на мирные переговоры, написал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в статье для iDNES.
"Сложившаяся на фронте ситуация говорит о том, что если вооруженный конфликт продолжится, а мирное решение так и не будет найдено, Украина рискует кончить совсем плохо", — говорится в публикации.
"Сложившаяся на фронте ситуация говорит о том, что если вооруженный конфликт продолжится, а мирное решение так и не будет найдено, Украина рискует кончить совсем плохо", — говорится в публикации.
СМИ: страны Балтии пригрозили России
Вчера, 13:59
В статье отмечается, что положение украинской армии весьма тяжелое, и этого уже никто, включая ее командование, не скрывает. Почти на всей протяженности фронта, а это более тысячи километров, ведется жестокий конфликт на истощение, и в некоторых местах русские переходят в наступление и добиваются тактических успехов, пишет Шандор.
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Российские военные активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Зеленский обратился к Си Цзиньпину
Вчера, 11:20