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В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины - РИА Новости, 26.05.2024
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13:10 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948433732.html
В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины
В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины - РИА Новости, 26.05.2024
В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины
Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил изданию Neue Osnabrücker Zeitung, что коалиция РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T13:10
2024-05-26T13:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил изданию Neue Osnabrücker Zeitung, что коалиция желающих западных стран могла бы обеспечивать противовоздушную оборону в полосе шириной до 100 километров на западе Украины. Ранее в мае Кизеветтер заявил изданию FAZ, что западные страны могли бы применять системы ПВО трансгранично для того, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной. "Коалиция желающих стран могла бы распространить действие своей ПВО на полосу в 70-100 километров на западе Украины", - сказал Кизеветтер. "Это облегчило бы нагрузку на украинские вооруженные силы на данном участке - они смогли бы сконцентрироваться на противовоздушной обороне на востоке страны", - добавил он. На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на Западе всерьез не обсуждают возможность сбивать на Украиной российские ракеты и БПЛА. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт в мае сказал, в свою очередь, что Германия, как и прежде, не поддерживает идею введения бесполетной зоны над Украиной. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, нато, хдс/хсс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Борис Писториус, НАТО, ХДС/ХСС
В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины

Депутат ХДС Кизеветтер предложил Западу расширить действие ПВО на запад Украины

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американского комплекса "Пэтриот" в Польше
Батарея американского комплекса Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американского комплекса "Пэтриот" в Польше . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил изданию Neue Osnabrücker Zeitung, что коалиция желающих западных стран могла бы обеспечивать противовоздушную оборону в полосе шириной до 100 километров на западе Украины.
Ранее в мае Кизеветтер заявил изданию FAZ, что западные страны могли бы применять системы ПВО трансгранично для того, чтобы сбивать российские беспилотники и ракеты над Украиной.
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"Коалиция желающих стран могла бы распространить действие своей ПВО на полосу в 70-100 километров на западе Украины", - сказал Кизеветтер. "Это облегчило бы нагрузку на украинские вооруженные силы на данном участке - они смогли бы сконцентрироваться на противовоздушной обороне на востоке страны", - добавил он.
На прошлой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на Западе всерьез не обсуждают возможность сбивать на Украиной российские ракеты и БПЛА. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт в мае сказал, в свою очередь, что Германия, как и прежде, не поддерживает идею введения бесполетной зоны над Украиной.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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