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В США назвали конфликт на Украине невыгодным предприятием для ЧВК - РИА Новости, 26.05.2024
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08:32 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948400697.html
В США назвали конфликт на Украине невыгодным предприятием для ЧВК
В США назвали конфликт на Украине невыгодным предприятием для ЧВК - РИА Новости, 26.05.2024
В США назвали конфликт на Украине невыгодным предприятием для ЧВК
Конфликт на Украине оказался невыгодным предприятием для иностранных частных военных компаний (ЧВК), Киеву может не хватить денег на содержание наемников, хотя... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T08:32
2024-05-26T08:32
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине оказался невыгодным предприятием для иностранных частных военных компаний (ЧВК), Киеву может не хватить денег на содержание наемников, хотя в них есть потребность в свете возможного наступления, заявил РИА Новости председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в среде безопасности, Тони Шиена. По его словам, конфликт на Украине не стал "той выгодной возможностью для частных военных компаний, которую можно ожидать в других зонах конфликта". По словам Шиены, ЧВК обычно включены в национальные оборонные стратегии в регионах своего присутствия и получают выгоду за счет бюджетных ассигнований и государственных контрактов. "Однако на Украине ситуация отклоняется от этой модели", - признался он. Как объяснил глава MOSAIC, у Киева нет выделенных средств на содержание иностранных наемников в рамках общего оборонного бюджета, а финансирование идет за счет частных инвестиций. В результате поток денег на оплату ЧВК подвержен колебаниям и неопределенности. "В перспективе роль ЧВК может временно возрасти, чтобы заполнить дыры в живой силе перед ожидаемым летним наступлением, поскольку Украина работает над укреплением своих военных рядов. Однако все еще не ясно, есть ли у Киева финансовые ресурсы, чтобы поддерживать такие контракты в большом объеме", - сказал Шиена. Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
https://ria.ru/20240526/naemniki-1948396810.html
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947574506.html
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украина, россия, в мире
Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире
В США назвали конфликт на Украине невыгодным предприятием для ЧВК

Глава MOSAIC Шиена: конфликт на Украине оказался невыгодным предприятием для ЧВК

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине оказался невыгодным предприятием для иностранных частных военных компаний (ЧВК), Киеву может не хватить денег на содержание наемников, хотя в них есть потребность в свете возможного наступления, заявил РИА Новости председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в среде безопасности, Тони Шиена.
По его словам, конфликт на Украине не стал "той выгодной возможностью для частных военных компаний, которую можно ожидать в других зонах конфликта".
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По словам Шиены, ЧВК обычно включены в национальные оборонные стратегии в регионах своего присутствия и получают выгоду за счет бюджетных ассигнований и государственных контрактов. "Однако на Украине ситуация отклоняется от этой модели", - признался он.
Как объяснил глава MOSAIC, у Киева нет выделенных средств на содержание иностранных наемников в рамках общего оборонного бюджета, а финансирование идет за счет частных инвестиций. В результате поток денег на оплату ЧВК подвержен колебаниям и неопределенности.
«
"В перспективе роль ЧВК может временно возрасти, чтобы заполнить дыры в живой силе перед ожидаемым летним наступлением, поскольку Украина работает над укреплением своих военных рядов. Однако все еще не ясно, есть ли у Киева финансовые ресурсы, чтобы поддерживать такие контракты в большом объеме", - сказал Шиена.
Минобороны РФ сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.
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