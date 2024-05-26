https://ria.ru/20240526/ukraina-1948389896.html

На Украине придумали новый способ побега за границу, сообщили в подполье

На Украине придумали новый способ побега за границу, сообщили в подполье - РИА Новости, 26.05.2024

На Украине придумали новый способ побега за границу, сообщили в подполье

Новый способ побега за границу придумали жители Украины - через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T03:32

2024-05-26T03:32

2024-05-26T03:34

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молдавия

сергей лебедев

владимир зеленский

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Новый способ побега за границу придумали жители Украины - через транзитную зону Молдавии на трассе Одесса-Рени, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Сопротивление сообщает о новом способе побега из "Незалежной". Украинцы едут на машине по трассе Одесса-Рени, на которой есть транзитный участок молдавской территории между КПП, в этой транзитной зоне останавливаться нельзя, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что раньше для побега покупали дешевые машины, которые после увозили власти. Сейчас на месте замечены стоящие вдоль дороги грузовики. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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в мире, украина, молдавия, сергей лебедев, владимир зеленский