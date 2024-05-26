https://ria.ru/20240526/udary-1948402913.html

Удары по России координируются беспилотниками НАТО, заявил Рогов

Удары по России координируются беспилотниками НАТО, заявил Рогов - РИА Новости, 26.05.2024

Удары по России координируются беспилотниками НАТО, заявил Рогов

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T08:57

2024-05-26T08:57

2024-05-26T09:01

специальная военная операция на украине

россия

италия

владимир рогов

нато

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937874156_0:251:3072:1978_1920x0_80_0_0_1b965ef5f0a19dbc4289b59e7152a4b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что разведывательные беспилотники НАТО практически в постоянном режиме готовят основу для ударов ВСУ по России и поэтому должны стать законной целью для уничтожения. "Удары по территории России, прежде всего, Крыму и Краснодарскому краю, открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО. Они готовят основу для дальнейших террористических ударов. Они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении. После такой разведки боевики ВСУ наносят удары ракетами, ударными дронами или морскими беспилотниками", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, беспилотники дальней радиолокационной разведки НАТО формально находятся в небе над нейтральными водами, но при этом приближаются максимально близко к российским границам и выполняют военные задачи против России. Базируются они на авиабазе в Италии. "США и вообще, блок НАТО, напрямую вовлечены в боевые действия против России. Каждый раз появление одного или сразу нескольких беспилотников разведки НАТО говорит о грядущей серьезной провокации в отношении южных регионов России. Поэтому, мое глубокое убеждение, для защиты суверенитета и безопасности южных рубежей нашей страны, эти беспилотники должны стать законными целями для уничтожения", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240525/drony-1948279413.html

россия

италия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, италия, владимир рогов, нато, в мире, украина