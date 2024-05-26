https://ria.ru/20240526/udar-1948427982.html

Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям

Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям - РИА Новости, 26.05.2024

Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:20

2024-05-26T12:20

2024-05-26T14:29

специальная военная операция на украине

польша

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россия

дмитрий медведев

радослав сикорский

в мире

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы пригрозили России уничтожением ее сил в зоне СВО в случае применения ею ядерного оружия."Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", — написал Медведев.Слова Сикорского прокомментировала также официальный представитель МИД Мария Захарова, посоветовав польскому министру рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. По словам Владимира Путина, в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, но она никому не угрожает, подчеркивал президент.

https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html

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Ольга Фомченкова

польша, сша, россия, дмитрий медведев, радослав сикорский, в мире