https://ria.ru/20240526/udar-1948427982.html
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям - РИА Новости, 26.05.2024
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:20
2024-05-26T12:20
2024-05-26T14:29
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы пригрозили России уничтожением ее сил в зоне СВО в случае применения ею ядерного оружия."Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", — написал Медведев.Слова Сикорского прокомментировала также официальный представитель МИД Мария Захарова, посоветовав польскому министру рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. По словам Владимира Путина, в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, но она никому не угрожает, подчеркивал президент.
https://ria.ru/20240525/amerika-1948228135.html
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польша, сша, россия, дмитрий медведев, радослав сикорский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, США, Россия, Дмитрий Медведев, Радослав Сикорский, В мире
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям
Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X
на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы пригрозили России уничтожением ее сил в зоне СВО в случае применения ею ядерного оружия.
"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", — написал Медведев.
Слова Сикорского прокомментировала также официальный представитель МИД Мария Захарова, посоветовав польскому министру рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. По словам Владимира Путина
, в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, но она никому не угрожает, подчеркивал президент.