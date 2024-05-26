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Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям - РИА Новости, 26.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 26.05.2024 (обновлено: 14:29 26.05.2024)
https://ria.ru/20240526/udar-1948427982.html
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям - РИА Новости, 26.05.2024
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:20
2024-05-26T14:29
специальная военная операция на украине
польша
сша
россия
дмитрий медведев
радослав сикорский
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы пригрозили России уничтожением ее сил в зоне СВО в случае применения ею ядерного оружия."Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", — написал Медведев.Слова Сикорского прокомментировала также официальный представитель МИД Мария Захарова, посоветовав польскому министру рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. По словам Владимира Путина, в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, но она никому не угрожает, подчеркивал президент.
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польша, сша, россия, дмитрий медведев, радослав сикорский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Польша, США, Россия, Дмитрий Медведев, Радослав Сикорский, В мире
Медведев ответил на заявления Сикорского об ударе США по российским целям

Медведев: Польша должна понимать, чем грозит удар США по российским целям

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Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил в соцсети X на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что США якобы пригрозили России уничтожением ее сил в зоне СВО в случае применения ею ядерного оружия.
"Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла", — написал Медведев.
Слова Сикорского прокомментировала также официальный представитель МИД Мария Захарова, посоветовав польскому министру рассказать о роли Вашингтона в подрывах "Северных потоков".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. По словам Владимира Путина, в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, но она никому не угрожает, подчеркивал президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПольшаСШАРоссияДмитрий МедведевРадослав СикорскийВ мире
 
 
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