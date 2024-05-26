https://ria.ru/20240526/tyumen-1948426908.html

В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии

В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии - РИА Новости, 26.05.2024

В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии

Тобольский многопрофильный техникум в Тюменской области станет опорным учебным заведением нового образца – здесь будут готовить востребованных специалистов для... РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T12:14

2024-05-26T12:14

2024-05-26T12:14

тюменская область

тюменская область

тобольск

александр моор

михаил карисалов

сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 26 мая – РИА Новости. Тобольский многопрофильный техникум в Тюменской области станет опорным учебным заведением нового образца – здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической отрасли благодаря соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрации города Тобольска и компанией "Сибур". "Тобольский многопрофильный техникум станет опорным учебным заведением нового образца. Здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической промышленности. Переформатируем техникум совместно с компанией "Сибур" – нашим стратегическим партнёром, а также с администрацией Тобольска. Намерения зафиксировали в трехстороннем соглашении", – сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что у "Сибура" есть необходимый опыт по созданию образовательной среды и применению обучающих технологий. При участии холдинга в техникуме пересмотрят содержание и форматы программ обучения и подготовки, а также проведут капитальный ремонт здания и модернизацию аудиторий техникума. Переформатирование техникума позволит удовлетворять кадровый запрос компании по целому ряду направлений. На сегодня в Тобольском многопрофильном техникуме обучается более двух тысяч студентов. Соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного кластера и реализации мастер-плана развития образовательной политики Тобольского многопрофильного техникума губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании "Сибур" Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев подписали в день празднования пятидесятилетия тобольской нефтехимии.

https://ria.ru/20231109/investstrategiya-1908347876.html

тюменская область

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, тобольск, александр моор, михаил карисалов, сибур холдинг