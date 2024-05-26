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В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии - РИА Новости, 26.05.2024
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Тюменская область
 
12:14 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/tyumen-1948426908.html
В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии
В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии - РИА Новости, 26.05.2024
В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии
Тобольский многопрофильный техникум в Тюменской области станет опорным учебным заведением нового образца – здесь будут готовить востребованных специалистов для... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T12:14
2024-05-26T12:14
тюменская область
тюменская область
тобольск
александр моор
михаил карисалов
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 26 мая – РИА Новости. Тобольский многопрофильный техникум в Тюменской области станет опорным учебным заведением нового образца – здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической отрасли благодаря соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрации города Тобольска и компанией "Сибур". "Тобольский многопрофильный техникум станет опорным учебным заведением нового образца. Здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической промышленности. Переформатируем техникум совместно с компанией "Сибур" – нашим стратегическим партнёром, а также с администрацией Тобольска. Намерения зафиксировали в трехстороннем соглашении", – сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что у "Сибура" есть необходимый опыт по созданию образовательной среды и применению обучающих технологий. При участии холдинга в техникуме пересмотрят содержание и форматы программ обучения и подготовки, а также проведут капитальный ремонт здания и модернизацию аудиторий техникума. Переформатирование техникума позволит удовлетворять кадровый запрос компании по целому ряду направлений. На сегодня в Тобольском многопрофильном техникуме обучается более двух тысяч студентов. Соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного кластера и реализации мастер-плана развития образовательной политики Тобольского многопрофильного техникума губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании "Сибур" Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев подписали в день празднования пятидесятилетия тобольской нефтехимии.
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тюменская область, тобольск, александр моор, михаил карисалов, сибур холдинг
Тюменская область, Тюменская область, Тобольск, Александр Моор, Михаил Карисалов, Сибур Холдинг
В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии

Тобольский техникум станет опорным учебным заведением нового образца

© Pixabay / Alexander LesnitskyТобольск
Тобольск - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Pixabay / Alexander Lesnitsky
Тобольск. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 мая – РИА Новости. Тобольский многопрофильный техникум в Тюменской области станет опорным учебным заведением нового образца – здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической отрасли благодаря соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрации города Тобольска и компанией "Сибур".
"Тобольский многопрофильный техникум станет опорным учебным заведением нового образца. Здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической промышленности. Переформатируем техникум совместно с компанией "Сибур" – нашим стратегическим партнёром, а также с администрацией Тобольска. Намерения зафиксировали в трехстороннем соглашении", – сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что у "Сибура" есть необходимый опыт по созданию образовательной среды и применению обучающих технологий. При участии холдинга в техникуме пересмотрят содержание и форматы программ обучения и подготовки, а также проведут капитальный ремонт здания и модернизацию аудиторий техникума. Переформатирование техникума позволит удовлетворять кадровый запрос компании по целому ряду направлений.
На сегодня в Тобольском многопрофильном техникуме обучается более двух тысяч студентов. Соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного кластера и реализации мастер-плана развития образовательной политики Тобольского многопрофильного техникума губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании "Сибур" Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев подписали в день празднования пятидесятилетия тобольской нефтехимии.
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Тюменская областьТюменская областьТобольскАлександр МоорМихаил КарисаловСибур Холдинг
 
 
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