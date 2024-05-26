В Тюменской области начнут готовить кадры для нефтегазохимии
Тобольский техникум станет опорным учебным заведением нового образца
© Pixabay / Alexander LesnitskyТобольск
© Pixabay / Alexander Lesnitsky
Тобольск. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 мая – РИА Новости. Тобольский многопрофильный техникум в Тюменской области станет опорным учебным заведением нового образца – здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической отрасли благодаря соглашению, заключенному между правительством Тюменской области, администрации города Тобольска и компанией "Сибур".
"Тобольский многопрофильный техникум станет опорным учебным заведением нового образца. Здесь будут готовить востребованных специалистов для нефтегазохимической промышленности. Переформатируем техникум совместно с компанией "Сибур" – нашим стратегическим партнёром, а также с администрацией Тобольска. Намерения зафиксировали в трехстороннем соглашении", – сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что у "Сибура" есть необходимый опыт по созданию образовательной среды и применению обучающих технологий. При участии холдинга в техникуме пересмотрят содержание и форматы программ обучения и подготовки, а также проведут капитальный ремонт здания и модернизацию аудиторий техникума. Переформатирование техникума позволит удовлетворять кадровый запрос компании по целому ряду направлений.
На сегодня в Тобольском многопрофильном техникуме обучается более двух тысяч студентов. Соглашение о сотрудничестве по развитию образовательного кластера и реализации мастер-плана развития образовательной политики Тобольского многопрофильного техникума губернатор Тюменской области Александр Моор, генеральный директор компании "Сибур" Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев подписали в день празднования пятидесятилетия тобольской нефтехимии.
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