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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 26.05.2024
https://ria.ru/20240526/trevoga-1948503651.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T23:11
2024-05-26T23:11
в мире
кировоградская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Кировоградской области сигнал тревоги прозвучал в 22.39 мск, в Одесской – в 23.02 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Кировоградская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Кировоградской области сигнал тревоги прозвучал в 22.39 мск, в Одесской – в 23.02 мск.
Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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