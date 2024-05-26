https://ria.ru/20240526/trevoga-1948503651.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T23:11

2024-05-26T23:11

2024-05-26T23:11

в мире

кировоградская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Кировоградской области сигнал тревоги прозвучал в 22.39 мск, в Одесской – в 23.02 мск. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240119/trevoga-1922444167.html

кировоградская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кировоградская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины