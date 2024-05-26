https://ria.ru/20240526/trevoga-1948502438.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T22:52
2024-05-26T22:52
2024-05-26T22:52
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал в Харьковской области прозвучал в 21.35 мск, в Днепропетровской – в 22.34, в Николаевской – в 22.36. Сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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В мире, Россия, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской и еще двух областях