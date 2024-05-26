https://ria.ru/20240526/trevoga-1948492377.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T20:54

2024-05-26T20:54

2024-05-26T20:54

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал зазвучал практически одновременно около 20.30 во всех четырёх областях. Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, в мире