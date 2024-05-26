https://ria.ru/20240526/trevoga-1948492377.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T20:54
2024-05-26T20:54
2024-05-26T20:54
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал зазвучал практически одновременно около 20.30 во всех четырёх областях. Кроме того, сигнал звучит в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
россия
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу