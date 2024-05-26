https://ria.ru/20240526/trevoga-1948388586.html

В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.05.2024

В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 14 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 26.05.2024

2024-05-26T02:52

2024-05-26T02:52

2024-05-26T03:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 14 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты министерства, тревогу в Киеве объявили в 02.47 мск. Через минуту сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях страны. Кроме того, тревога по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, украина, в мире, вооруженные силы украины