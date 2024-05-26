В 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и еще 14 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 14 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты министерства, тревогу в Киеве объявили в 02.47 мск. Через минуту сигнал тревоги прозвучал в Черниговской и Сумской областях страны. Кроме того, тревога по-прежнему звучит в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
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