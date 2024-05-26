В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще 11 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты министерства, тревогу в Киевской области объявили в 02.02 мск. Сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.
Позднее тревогу объявили в еще трех областях Украины: в 2.18 мск ее объявили в Черновицкой области, в Хмельницкой области - в 2.19 мск, а в 2.21 мск - в Житомирской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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