Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп пообещал, выступая на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне, что в случае своего переизбрания в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной и остановит приближение "третьей мировой войны".
"Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", — сказал Трамп.
Политик не раскрыл подробности того, как именно он намерен добиться такого результата. Помимо этого, бывший хозяин Белого дома пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США) Джо Байдена к третьей мировой войне".
"Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?" — задался вопросом Трамп. Сразу после этого он добавил, что такая война, в случае ее развязывания, будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данные высказывания, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.
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